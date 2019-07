Prima baterie de apărare antiaeriană rusească S-400 va fi încărcată duminică, la bordul avioanelor-cargou ruseşti Tari aliate in cadrul NATO, Turcia si SUA se afla in centrul unei dispute aprinse cu privire la achizitionarea de catre Ankara a sistemului de rachete sol-aer S-400 de la Rusia.



O echipa tehnica din Rusia se va deplasa luni in Turcia pentru a superviza instalarea sistemului de rachete, a indicat Haberturk, fara a cita surse, potrivit Agerpres.



SUA au amenintat Turcia cu sanctiuni si cu eliminarea iminenta din programul de avioane de lupta americane F-35 daca aceasta va merge inainte cu respectivul contract cu Rusia. Washingtonul sustine ca sistemul de rachete avansat rusesc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

