Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de IT-sti clujeni a lansat, luni, prima aplicatie din Europa pentru telefonul mobil in care utilizatorii posteaza in timp real informatii despre starea partiilor, calitatea zapezii, timpul de asteptare la instalatiile pe cablu sau starea vremii, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare din 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen. “Comisia…

- Autoritatile spaniole din Segria, regiunea Catalonia, au fost socate de doi romani care au fost prinsi braconand in Rezervatia Naturala Utxesa din provincia Lleida. Cei doi au montat plase de peste pe o lungime de un kilometru si au furat aproape 2 tone de peste din 421 de specii diferite. Cei doi romani…

- Țara noastra este una dintre cele mai bune destinații cu zone montane din Europa, iar in sezonul rece exista mai multe partii pentru pasionați. Deci, daca in acest weekend, intenționați sa...

- Pe partiile din judetul Alba este inca zapada suficienta, dar calitatea acesteia pentru sporturile de iarna ar putea fi afectata de conditiile meteo anuntate pentru acest weekend. Sunt posibile ploi, la munte, la altitudini sub 1800 de metri, vineri si sambata, dar si ninsori viscolite, duminica. Deocamdata,…

- Clubul german de fotbal Hertha Berlin a decis sa supravegheze mai indeaproape conditia fizica si calitatea somnului jucatorilor sai, cu ajutorul unei aplicatii pentru smartphone-uri, informeaza AFP.De la inceputul sezonului, starurile echipei berlineze, precum ivorianul Salomon Kalou, trebuie…

- Clubul german de fotbal Hertha Berlin a decis sa supravegheze mai indeaproape conditia fizica si calitatea somnului jucatorilor sai, cu ajutorul unei aplicatii pentru smartphone-uri, informeaza AFP. De la inceputul sezonului, starurile echipei berlineze, precum ivorianul Salomon Kalou,…

- Locuitorii din Sibiu pot sesiza tot ce ii deranjeaza din orasul lor fara sa bata drumul pana la primarie. Printr-o aplicatie pe telefonul mobil, 24 de ore din 24. Spre deosebire de reclamatiile...

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Un grup de IT-isti romani dezvolta o aplicatie pentru telefonul mobil pentru turistii care viziteaza Parisul si care vor sa descopere istoria orasului prin prisma personalitatilor de origine romana care au marcat cultura pariziana.

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- Se anunța un weekend foarte bun pentru amatorii de schi din Alba și nu numai. Atat la Șureanu cat și la Arieșeni, stratul de zapada este consistent, deși vremea va fi ușor geroasa. Domeniul Schiabil Sureanu Deși a avut loc, joi, o scurta intrerupere a funcționarii domeniului schiabil, din cauza codului…

- A.M. Prahovenii care planuiesc o excursie la munte in aceste zile ar fi bine sa se informeze din timp in ceea ce privește starea vremii, situația partiilor și a instalațiilor pe cablu. Incepand de miercuri seara și pana ieri, 18 ianuarie, ora 20.00, pentru toata zona Carpaților de Curbura a fost valabil…

- Atat turiștii care viziteaza Prahova, dar și locuitorii acestui județ, vor putea sa acceseze, in curand, o aplicație care permite sa fie descarcata pe telefonul mobil, Visit Prahova. Așa cum județul Maramureș are o asemenea aplicație turistica, și autoritațile prahovene, la inițiativa președintelui…

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca. "L-am operat ieri dupa-amiaza.…

- Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a Partidului Mișcarea Populara, a incetat din viața. Aceasta a murit in urma unui infarct. Anunțul decesului a fost facut de Daniel Tecu, președintele FADERE – Federație a Asociațiilor de Romani din Europa, pe o rețea de socializare.…

- Starea partiilor de la Alba este foarte buna in ciuda incalzirii vremii de la șes. La Șureanu, zapada este din belșug, datorita ninsorilor din ultimele zile, iar la Arieșeni, condițiile sunt inca satisfacatoare pentru perioada 5 – 11 ianuarie. Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 8 (A_1; A_2;…

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern. Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue…

- Starea vremii a fost pentru multa vreme considerata cauza aparitiei durerilor articulare, insa analizele de specialitate efectuate recent de catre cercetatorii de la Harvard Medical School arata ca nu exista nicio asociere intre nivelul precipitatiilor si disconfortul resimtit la nivelul articulatiilor…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit. In prima parte a intervalului s-au semnalat precipitații sub forma de ploaie la șes și lapovița la munte, urmate de cer senin. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre -2°C si +4°C. Starea drumurilor In cursul zilei de ieri și in aceasta…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit, inregistrandu-se precipitații sub forma de ninsoare. Izolat a fost semnalat și polei. In cursul dimineții s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare -3°C Ardusat -2°C Targu Lapuș -4°C Ferești -4°C Leordina -3°C Cavnic -7°C Starea drumurilor In…

- Informatii privind starea drumurilor din regiunea Moldovei pot fi obtinute direct de la Dispeceratul DRDP Iasi – tel. 0232/213168, de la Dispeceratul CNAIR S.A., la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360, precum si de pe paginile web... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost parțial acoperit, fara precipitații. In cursul dimineții s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare -3°C Ardusat -3°C Targu Lapuș -3°C Ferești -6°C Leordina -6°C Cavnic -7°C Starea drumurilor In cursul zilei de ieri și in aceasta dimineața s-a intervenit…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost parțial acoperit. In cursul dimineții s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare -1°C Ardusat -1°C Targu-Lapuș -1°C Ferești -2°C Leordina -1°C Cavnic -3°C Starea drumurilor In cursul zilei de ieri și in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 7 utilaje…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit cu precipitatii abundente in special in timpul noptii, ploaie la campie si deal, ninsoare la munte, iar zapada proaspat cazuta a fost de pana la 15-20 cm. Temperaturile inregistrate in cursul diminetii au fost cuprinse intre -2oC si +3oC. Starea drumurilor…

- Facetime a ajuns in topul serviciilor de video conferința pe mobil in doar cațiva ani. Daca ai un iPhone, este mult mai ușor sa inițiezi un apel video in acest format, decat sa sari dintr-o aplicație in alta. In timpul unui apel telefonic in format standard, daca ai luat telefonul de la ureche, ai…

- Universitatea Dunarea de Jos din Galați a gazduit marți lansarea, in premiera naționala, a SmartRoadSense, o aplicație pentru telefoanele mobile care masoara starea tehnica a drumurilor. Aplicația, la care au lucrat, timp de patru ani, zece cercetatori de la Universitatea de Studii…

- Marti, 12 decembrie, a fost lansata in premiera in Romania aplicatia SmartRoadSense, ce vizeaza monitorizarea calitatii carosabilului. Aceasta se descarca pe smartphone-ul conducatorului auto, iar datele relevante de sistem sunt transmise si formeaza o harta care masoara starea tehnica a structurii…

- Informatii imbucuratoare despre starea tanarului om al legii de la Serviciul Actiuni Speciale Suceava, care a ajuns de urgenta pe mana medicilor, zilele trecute, dupa ce fusese lovit cu o sabie in cap, in timpul unor perchezitii in Radauti. Politistul sucevean a fost detubat, semn ca starea lui s-a…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost senin, la inceputul perioadei, iar in timpul noptii a inceput sa ninga in tot judetul Maramureș. Zapada proaspat cazuta a fost de pana la 10 cm. Pe parcursul dimineții, temperaturile au fost cuprinse intre -2oC si -6oC. Starea drumurilor In ultimele 24 de ore, s-a…

- UPDATE. 14.17: Reprezentanții companiei Wizz Air au venit cu detalii cu privire la zborul Londra – Cluj-Napoca intarziat. „Zborul Wizz Air W6 3302 de la Londra Luton la Cluj-Napoca (10 Decembrie), planificat sa decoleze la 7:40 (ora Marii Britanii), este momentan intarziat din cauza inchiderii aeroportului…

- Vantul puternic si ninsprile abundente din Marea Britanie si alte state europene au dat peste cap mai ales transporturile aeriene. Mii de pasageri si-au vazut calatoriile anulate, amanate sau deturnate. Aeroportul din Birmingham a fost inchis la ora 6 dimineata, toate zborurile fiind "suspendate temporar"…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit cu precipitatii sub forma de ninsoare in timpul zilei, iar pe timpul nopții s-a semnalat lapovita si ploaie. In cursul diminetii s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare 1°C, Tg.Lapus 1°C, Feresti 0°C, Leordina 0°C, Cavnic 0°C. Starea drumurilor…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit cu precipitatii sub forma de ninsoare cu precadere in timpul noptii si al diminetii. Zapada proaspat cazuta a fost de 15 cm in zona de munte si 7 cm in zona de campie. In cursul diminetii, temperaturile au fost cuprinse intre -3oC si -1oC. Starea drumurilor…

- Experți ai Națiunilor Unite au solicitat Iranului, intr-o scrisoare datata din 24 noiembrie și la care AFP a avut acces vineri, informații in legatura cu fragmente ale unei rachete lansate la 4 noiembrie asupra Arabiei Saudite de rebelii yemeniți și suspectata a fi de fabricație iraniana. …

- Aproximativ 3.500 de militari si reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si ai Serviciului Roman de Informatii, precum si militari din tari aliate sau partenere, cu peste 350 de mijloace tehnice, vor participa la parada de 1 Decembrie, vineri, in Piata Arcul…

- Din respectivul document nu reiese insa clar și care este motivul ce a dus la o astfel de decizie dura. Se știe doar ca laboratorul de la București nu mai are voie sa desfașoare activitați, care includ și analiza probelor de sange și de urina, potrivit digisport.ro. In aceste condiții, probele…

- Romanii sarbatoresc pe 1 Decembrie Ziua Nationala. Peste 3.500 de militari si experti din cadrul Ministerului Apararii Natioale, ai Ministerului de Interne si ai Serviciului Roman de Informatii participa la parada militara din Bucuresti, de la Arcul de Triumf. Parada incepe la ora 11:00, in prezenta…

- Ai cunostinte solide de limba romana, vrei sa locuiesti permanent in Marea Britanie si sa ai un salariu intre 19.970 si 23.124 de lire sterline? Ei bine, politistii britanici din comitatele Devon si Cornwall te pot ajuta sa-ti indeplinesti visul. Potrivit anuntului facut public de catre autoritatile…

- Cristina Stamate se afla in continuare internata la Spitalul de Urgenta Floreasca, starea acesteia fiind "stationara", a spus, vineri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Bogdan Oprita.

- Primul Escape Room mobil Game of Thrones din Europa se va desfasura la Galati si va desfasura la Shopping City Galati. Concept unic, creat in premiera de HBO Romania, Escape Room-ul asteapta fanii indragitului serial din 24 noiembrie 2017 pana pe 15 decembrie 2017 in incinta mall-ului galatean, in intervalul…

- Johnny Hallyday a postat doua fotografii pe Twitter și Instagram, la cateva zile dupa ce a ieșit din spital unde a fost tratat pentru detresa respiratorie, dar nu a furnizat informații noi privind starea sa de sanatate, relateaza Europe 1 miercuri pe site-ul sau de internet. Cântarețul…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, "iși face treaba cu brio", iar "deranjul" pe care l-a provocat pachetul de legi din domeniul Justiției ar trebui sa ii puna pe ganduri pe romani. "Calitatea profesionala…

- Agentia Europeana de Mediu si Comisia Europeana au lansat joi un nou indice privind calitatea aerului, care le permite utilizatorilor sa verifice calitatea actuala a aerului in toate orasele si regiunile Europei. Noul serviciu online ofera informatii cu privire la situatia actuala a calitatii aerului,…

- Andrew Popper a mentionat clar ca medicii elvetieni, si nu Familia Regala, refuza sa faca publice informatii despre starea de sanatate a fostului suveran. Conform legii elvetiene, astfel de informatii sunt confidentiale.

- In perioada 13 – 17.11.2017, la Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene ,,Aurel Vlaicu”, pe aerodromul Boboc, se desfasoara Concursul national de parasutism militar ,,Cupa Aviatiei” editia a VII-a 2017. In cadrul concursului vor participa loturi sportive din structurile: Statul Major al Forțelor…

- Coca-Cola Romania le ofera acces tinerilor romani la conținut digital de calitate, prin noua platforma online WOAH, disponibila sub forma de aplicație mobila și website. Aceasta este cea mai recenta inovație din universul digital Coca-Cola, construita pentru a se adresa publicului adolescent – nativ…

- Nu exista niciun pericol pentru populație, a dat asigurari presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, la Digi24, dupa anunțul Institutului francez de radioprotectie si siguranta nucleara din Franța cu privire la un accident la o instalatie de tratare a combustibilului…

- Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, începe la Fashion Days în seara de 16 noiembrie și va continua pe durata întregii zilei de 17 noiembrie, în aplicația de mobil și pe website. Anul acesta, Fashion Days a pregatit cel mai mare stoc de produse…

- Un reputat om de știința german, Barbara Deppert Lippitz, arheolog și probabil cel mai mare expert în aur din Europa, s-a aratat o mare admiratoare a poporului român și a uimit pe toata lumea cu declarațiile ei referitoare la importanta aurului