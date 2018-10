PREZENȚĂ VOT referendum 2018. BEC, nouă statistică PREZENȚA VOT referendum 2018. BEC, noua statistica: Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 16,00 este de 2.781.918, dintre care in mediul urban au votat 1.426.989, iar in mediul rural - 1.354.929. PREZENȚA VOT referendum 2018. BEC, noua statistica: In strainatate au votat pana la ora 16,00 un numar de 87.563 de cetateni. Cum s-a votat in București PREZENȚA VOT referendum 2018. BEC, noua statistica: Potrivit BEC, in Bucuresti au votat 12,55% dintre alegatori, respectiv 224.695 de persoane. In Sectorul 1 s-au prezentat la urne 14,90% din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

