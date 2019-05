Alegerile europarlamentare se pare ca au starnit un interes mare in randul populației. Pana la ora 13.00 in județul Neamț au votat 89915 persoane, reprezentand 19,23% din populația așteptata la vot. In Neamț predomina in continuare voturile din mediul rural fața de mediul urban, diferența fiind de aproximativ 9.000. De asemenea, este de notat ca, in ceea ce privește categoriile de varsta care se prezinta la vot, domina in continuare cei cu varste de peste 45 de ani, cu toate ca in ultimele ore se observa o creștere a gradului de participare a tinerilor la vot. La nivelul orașelor, in Piatra Neamț…