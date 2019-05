Stiri pe aceeasi tema

- Județele de unde Partidul Social Democrat ia cele mai multe voturi au contribuit cu zeci de mii de voturi la zestrea stransa de Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania la alegerile europarlamentare, in condițiile in care in aceste regiuni traiesc și de zece ori mai puțini etnici maghiari. „Viktor…

- UPDATE, 27.05.2019 – PNL conduce in alegerile europarlamentare de ieri cu 26,96 %, urmat de PSD 23,60% si de Alianta 2020 USR – PLUS 20,91%, anunta Biroul Electoral Central, dupa numararea voturilor din 95% dintre sectiile de votare. Pe locurile urmatoare se situeaza PRO Romania – 6,64%, UDMR – 5,56…

- UPDATE! A fost atins pragul de 30% pentru validarea referendumului. Referendumul pe justitie, initiat de presedintele Klaus Iohannis, a atins, la ora transmiterii stirii, pragul de prezenta de 30% necesar pentru a fi validat, arata datele BEC. Totusi referendumul nu poate fi validat decat dupa numararea…

- Romanii din strainatate au oferit, pana la ora 16.00, o surpriza de proporții la alegerile europarlamentare, participarea acestora la vot fiind aproape de trei ori mai mare decat la ultimul scrutin electoral din Romania, alegerile parlamentare din decembrie 2016. De asemenea, doar pana la ora 16.00…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, duminica, la ora 13.00, in cadrul alegerilor…

- Biroul Electoral Central anunta ca duminica, pana la ora 12.00, au votat 15,06 % dintre alegatori pentru alegerile europarlamentare si 12,16% pentru referendumul pe justitie initiat de Klaus Iohannis.. Potrivit datelor BEC, prezenta la urne la ora 12.00 a fost de 15,06% (2.751.184 alegatori) in cadrul…

- Scriitorul Horia-Roman Patapievici, in varsta de 62 de ani, vorbeste despre ce a inteles despre lume pana la aceasta varsta, despre „anii urii“ care l-au determinat sa se retraga din viata publica, dar si despre increderea sa in civismul romanilor la alegerile de duminica.

- Mai multi tineri au participat, vineri, la fantana de la Universitate, la flashmob-ul ''Parlamentul in tenisi'', cu scopul de a incuraja prezenta tinerilor la votul pentru alegerile europarlamentare. "Ne-am adunat la kilometrul zero al democratiei din Bucuresti. Scopul e incurajarea…