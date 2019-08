PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 12 - 18 AUGUST Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 - 18 august: *** PSD urmeaza sa decida saptamana viitoare cine va prelua portofoliul Internelor, care este detinut interimar de Mihai Fifor. "Este o decizie pe care o vom lua impreuna cu colegii nostri din Comitetul Executiv al partidului. (...) E o decizie pe care o vom lua saptamana viitoare, pentru ca este important ca la carma acestui minister sa se afle un ministru cu portofoliul deplin, un om care sa se aseze si sa lucreze. Ministerele de forta nu se conduc cu interimari. Nu ai cum", a afirmat, joi, Fifor intr-un interviu televizat.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

