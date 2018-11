Stiri pe aceeasi tema

- Clujul, Bucurestiul si Timisoara se situeaza pe primele trei locuri in clasamentul national al preturilor medii solicitate pe segmentul apartamentelor. Pretentiile vanzatorilor din aceste orase pot diferi insa destul de mult de la un cartier la altul.

- Turiștii inraiți, cei care strabat lumea-n lung și-n lat, au denumit Podgorica pe site-urile de specialitate drept „cea mai plictisitoare capitala a Europei”. Totuși, ei au fost mai gentili decat premierul Romaniei, Viorica Dancila, care a facut una de-a ei in miezul verii trecute cu ocazia vizitei…

- Clujul este pe locul al doilea în topul oraselor cu cei mai bine platiti angajati din România, conform studiului realizat de o platforma de recrutare. Cei din Cluj încaseaza lunar, în medie, 2.664 de lei. Bucurestiul, centrul financiar si de business al tarii, este…

- Traim intr-un oraș mic și liniștit. In comparație cu alte centre urbane, cum ar fi Bucureștiul, Clujul, Iașiul sau Timișoara, Baia Mare duce lipsa de forfota caracteristica marilor urbe. Insa acest fapt nu impiedica cel mai mare oraș din Maramureș sa se distinga in alte domenii. Tocmai din acest motiv,…

- Locuintele s-au scumpit, in septembrie 2018, la nivel national, cu 1,9% comparativ cu luna august, pana la 1.220 de euro/mp, in special sub influenta segmentului nou, se arata intr-o analiza de specialitate. Capitala se situeaza pe primul loc in clasamentul lunar al cresterilor de pret. Vanzatorii…

- Piata imobiliara din Romania s-a schimbat radical in zece ani de la criza financiara globala, astfel ca averea imobiliara ramane cu aproape 40% mai mica decat inaintea crizei, iar retailul stradal, candva o forta pe piata din Bucuresti, a scazut masiv in importanta. De asemenea, pe piata de birouri…

- Bucurestiul ramane starul pietei de birouri din Romania, insa Clujul, Timisoara sau chiar Iasiul si Brasovul pot atrage extinderi ale companiilor deja prezente in Capitala. De relocare, adica de inchidere in Bucuresti si deschidere intr-un alt oras, nu s-a discutat niciodata oficial pana acum.