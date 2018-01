Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de astazi, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). ”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor…

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a anuntat marti ca majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, incepand de miercuri, informeaza economica.net. “Ca urmare ...

- „Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia in vigoare, majorarea pretului final al gazelor naturale pentru populatie in medie cu aproximativ 5,6%, incepand cu data de 10…

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a anuntat marti ca majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, incepand de miercuri.”Ca urmare a cresterii costului de achizitie…

- Pretul final al gazelor pentru populatie va creste in medie cu aproximativ 5,6%, de miercuri, 10 ianuarie, dupa majorarea costurilor de achizitie a gazelor din productia interna, lamureste Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).

- Factura totala la gazele naturale pentru consumatorii casnici va creste in medie cu 5,6%, incepand cu 10 ianuarie, potrivit unor calcule ale Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). Acest procent de crestere variaza de la un furnizor la altul. Factura cuprinde atat pretul…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie.

- Pretul final al gazelor pentru populatie va creste in medie cu aproximativ 5,6%, de miercuri, 10 ianuarie, dupa majorarea costurilor de achizitie a gazelor ceruta de furnizori, lamureste Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).

- Majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, se arata intr-un comunicat transmis marti de Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie – ACUE.

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), remis, marti, AGERPRES. "Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). "Ca urmare a creşterii costului de achiziţie a gazelor naturale pe care furnizorii…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a anuntat, ieri, ca incepand de miercuri, 10 ianuarie, pretul gazelor naturale pentru populatie se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaste furnizorilor un pret de achizitie mai mare cu peste 8%. Furnizorii…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie. Astfel dupa majorarea de pret din 10 ianuarie, „impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati, este de 0,68 bani/Kwh, ceea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energetic a aprobat in urma cu puțin timp noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3 la suta, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale, astfel ca valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna.Cresterea…

- Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, "impactul unitar in prețurile practicate de furnizorii clienților casnici reglementați, este de 0,68 bani/Kwh, ceea ce reprezinta o crestere a valorii facturii lunare estimate la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna/loc de consum",…

- Gazele naturale pentru populatie se scumpesc cu peste 8%! Scumpirea nu se va produce in timp, ci peste doua zile! Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE) a aprobat azi noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut…

- Autoritatea Nationala de Reglementare a aprobat luni noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3%, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, “impactul unitar…

- Gazele naturale consumate de catre populație se vor scumpi cu 10%, de la 81,48 lei/MWh la 88,28 lei/MWh incepand cu data de 10 ianuarie, a anunțat Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), intr-un comunicat, dupa ce furnizorii au cerut prețuri mai mari. Impactul in facturi va…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Reprezentantii…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei. Reprezentantii institutiei explica…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Citeste…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh,

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale, astfel ca valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna. Cresterea…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la ...

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat luni cresterea cu peste 8% a preturilor finale la gaze pentru consumatorii casnici, incepand cu data de 10 ianuarie 2018. Scumpirea va avea loc in urma solicitarii furnizorilor. Astfel, in urma deciziei de luni, ANRE recunoaste…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat, astazi, ca incepand de miercuri - 10 ianuarie prețul gazelor naturale pentru populație se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaște furnizorilor un preț de achiziție mai mare cu 8,3%.

- Transelectrica informeaza investitorii ca a fost publicat in Monitorul Oficial un ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) prin care este aprobata cresterea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem cu 2,67 lei/MWh (+28%), incepand cu luna ianuarie.

- Pretul gazelor naturale tranzactionate angro la Bursa Romana de Marfuri tot creste, iar primele tranzactii pentru consumul lunii ianuarie au trecut de pragul de 100 de lei/MWh. Pretul mediu ponderat al gazelor naturale tranzactionate la Bursa Romana de Marfuri (BRM), cea mai lichida platforma de vanzare…

- Ministerul Energiei se așteapta cel puțin la o stagnare a energiei electrice, posibil chiar o diminuare, iar la gaze naturale nu a primit de la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) semnale cu privire la o ajustare pozitiva, a declarat, luni, ministrul de resort, Toma…

- Ministerul Energiei se așteapta cel puțin la o stagnare a energiei electrice, posibil chiar o diminuare, iar la gaze naturale nu a primit de la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) semnale cu privire la o ajustare pozitiva, a declarat, luni, ministrul de resort, Toma Petcu,…

- Producatorul si furnizorul de gaze naturale din Romania Romgaz spune ca are inmagazinate 633,83 de milioane de metri cubi de gaze naturale, mai mult decat dublu fata de cat era obligat. Capacitatea totala de stoc de care dispune este de 1,93 miliarde metri cubi, depasind stocul minim obligatoriu…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie nu va mai creste pana la primavara, urmand ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa analizeze tarifele in luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de industrii si servicii, la finalul comisiei de ancheta,…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie nu va mai creste pana la primavara, urmand ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa analizeze tarifele in luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de industrii si servicii, la finalul comisiei de ancheta.…

- Pretul gazelor pentru populatie nu va mai creste in aceasta iarna, iar Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie va analiza o eventuala modificare a tarifelor in cursul lunii martie 2018. Potrivit presedintelui comisiei de ancheta privind activitatea ANRE, noul comitet de reglementare al instituției…

- Veste pentru romani in prag de iarna: Ce se intampla cu pretul gazelor ANRE a amanat, la inceputul lunii octombrie, decizia de a majora pretul gazelor pentru consumatorii casnici pana la aprobarea in Parlament, prin lege, a OUG 64/2016, urmand ca modificarea pretului final sa intre in vigoare de la…

- Pretul gazele naturale pentru populatie nu va mai creste pâna la primavara, urmând ca Autoritatea Nationala de Reglementare în Energie (ANRE) sa analizeze tarifele în luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu,

- Pretul gazele naturale pentru populatie nu va mai creste pana la primavara, urmand ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa analizeze tarifele in luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de industrii si servicii, la finalul comisiei de ancheta.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a emis reglementari ciudat de permisive, in conditiile in care pe piata se duce un adevarat razboi economic pe fata, a declarat, joi, Iulian Iancu, presedintele comisiei de ancheta a activitatii ANRE, la finalul audierilor.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a emis reglementari ciudat de permisive, in conditiile in care pe piata se duce un adevarat razboi economic pe fata, a declarat, joi, Iulian Iancu, presedintele comisiei de ancheta a activitatii ANRE, la finalul audierilor.

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a emis reglementari ciudat de permisive, in condițiile in care pe piața se duce un adevarat razboi economic pe fața, a declarat, joi, Iulian Iancu, președintele comisiei de ancheta a activitații ANRE, la finalul audierilor. Joi au fost…

- Prețul gazelor pentru populație nu va mai crește in aceasta iarna, iar Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) va analiza o eventuala modificare a tarifelor in cursul lunii martie, a declarat, joi, președintele comisiei de ancheta privind activitatea ANRE, deputatul Iulian Iancu. Intrebat…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) și Consiliul Concurenței nu și-au indeplinit obligațiile prevazute de OUG 64/2016, potrivit careia cele doua instituții ar fi trebui sa defineasca regulile specifice de tranzacționare pe piețele centralizate de gaze naturale, a declarat, joi,…

- Prețul gazelor pentru populație nu va mai crește in aceasta iarna, iar Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) va analiza o eventuala modificare a tarifelor in cursul lunii martie, a declarat, joi, președintele comisiei de ancheta privind activitatea ANRE, deputatul Iulian Iancu.…

- In funcția de președinte al ANRE a fost ales Dumitru Chirița, cu 220 de voturi "pentru" și 79 "impotriva", vicepreședinte — Nagy Bege Zoltan, cu 220 de voturi "pentru" și 79 "impotriva".In calitate de membri ai Comitetului de reglementare al ANRE au fost aleși Cornelia Sulger, cu 219 voturi…