Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- Autorul atacului armat din Florida, in urma caruia au fost uciși 17 elevi si profesori, le-a declarat poliștilor ca a auzit voci care l-au indrumat sa duca masacrul la bun sfarsit. Vocile au fost interpretate drept “demonice”, conform surselor din Politie, citate de ABC News. Din 2010 și pana…

- FBI a deschis o ancheta interna cu privire la modul in care agentia a gestionat avertizarile privind adolescentul acuzat de atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane si cu ranirea altor 14, scrie BBC. Nikolas Cruz , in varsta de 19 ani, a fost acuzat de…

- FBI-ul a primit avertismente in legatura cu Nikolas Cruz, autorul atacului armat de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, dupa acesta ar fi comentat anul trecut pe YouTube ca vrea sa fie "un vanator profesionist in scoli", informeaza site-ul postului BBC News.

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times, conform Agerpres.Cruz (19…

- Cruz (19 de ani) este acuzat ca a ucis miercuri cu premeditare 17 persoane, folosind o arma semiautomata AR-15, la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, statul Florida.Nikolas Cruz a aparut joi in fata judecatorului districtului Broward prin intermediul unei videoconferinte, imbracat…

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times. Cruz (19 de ani) este acuzat ca a ucis…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP, citata de Agerpres. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor ...

- 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal', a anuntat presedintele american. Donald Trump, care a afirmat ca se adreseaza unei 'natiuni care sufera', nu a pronuntat niciun un moment cuvantul 'arma de foc' in…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal',…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor Unite, din motive disciplinare, Nikolas Cruz, in varsta…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor Unite, din motive disciplinare, Nikolas Cruz,…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Marturiile supraviețuitorilor atacului de la liceul din Florida, soldat cu 17 morți. Mii de elevi și profesori au trait un coșmar, dupa ce un tanar de 19 ani a deschis focul in unitatea de invațamant. Oamenii au povestit ca au auzit focurile de arma și s-au ascuns in salile de clasa, așteptand intervenția…

- Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu, Marjory Stoneman Douglas High School din Parkland, cu o pusca semiautomata AR-15 si o mare cantitate de munitie, facand 17 morti. Politia locala l-a arestat mai tarziu in localitatea invecinata Coral Springs.…

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat, aflat in curs la un liceu din localitatea Parkland, a anuntat biroul serifului, relateaza Reuters. In urma atacului armat, ar fi fost ranite cel putin 20 de persoane.

- Politistii din comitatul Broward, statul Florida (sud-estul SUA), interveneau miercuri la un liceu din orasul Parkland, dupa ce a fost raportata prezenta unui atacator inarmat in scoala, a informat o purtatoare de cuvant a biroului Serifului, potrivit Reuters.

- Casa Alba a anuntat marti ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa o nominalizeze ca ambasadoare a Statelor Unite in Polonia pe Georgette Mosbacher, o femeie de afaceri din Florida, implicata in strangerea de contributii electorale pentru Partidul Republican, informeaza Reuters. Presedintele s-a…

- Presedintele american, Donald Trump, doreste sa fie organizate parade militare care sa prezinte puterea militara a Statelor Unite, a anuntat Casa Alba. "Presedintele Trump este pe deplin solidar...

- Presedintele american, Donald Trump, doreste crearea unei parade militare pentru a prezenta puterea militara americana, a precizat marti Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Astazi, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, se va difuza primul interviu cu Michelle Obama de dupa plecarea de la Casa Alba. In cadrul acestui interviu, fosta Prima Doamna a Americii vorbește despre cum s-au derulat lucrurile atunci cand a fost nevoita sa predea ștafeta Melaniei Trump, dar și ce…

- Cand nu se afla in vizite de stat, in turnul din New York care-i serveste drept casa sau la clubul de golf din Bedminster (New Jersey), Donald Trump isi petrece majoritatea timpului sau la Mar-a-Lago. Deplasarile sale la aceasta resedinta din Palm Beach (Florida) au devenit atat de frecvente, incat…

- O declaratie a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, potrivit caruia calotele glaciare ''stabilesc recorduri'', i-a uimit pe oamenii de stiinta luni, in contextul in care mare parte din cantitatea de gheata de pe mapamond se topeste din cauza incalzirii globale, informeaza Reuters.…

- Actuala prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a ajuns in Palm Beach, Florida, joi, in aceeasi saptamana in care si-a anulat in ultimul moment vizita programata alaturi de sotul ei, Donald Trump, la Davos, in Elvetia, informeaza CNN. O sursa din politia americana a confirmat pentru…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost criticat dur, dupa ce a fost fotografiat protejându-se de ploaie cu o umbrela, în timp ce Melania și fiul sau Baron merg în spatele sau prin ploaie. Cei trei au fost surprinși urcând la bordul avionului prezidențial,…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Presedintele american Donald Trump este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul de la Casa Alba a anuntat ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal…

- Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea mesajelor sale controversate ar ascunde informatii importante pe care oamenii trebuie sa le poata vedea si dezbate". Personalitatile…

- Primul mesaj de Craciun de la Casa Alba pentru Donald Trump si sotia sa. Cuplul prezidential a transmis poporului american si intregii lumi - un mesaj inregistrat, pentru ca familia prezidentiala a Statelor Unite isi petrece sarbatorile in Florida.

- Presedintele american Donald Trump a primit in Ajun apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce isi doresc de Craciun si a dezvaluit lucrurile care se afla pe lista lui. Un baiat a vrut cuburi de contruit. Altul, ca bunica lui sa iasa din spital. Cat il priveste pe Trump,…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters. Donald Trump a fost invitat in Marea Britanie de premierul britanic Theresa May,…

- Gruparea islamista Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP) a condamnat, joi, decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si le-a lansat militantilor sai un apel de sustinere a palestinienilor, transmite Reuters.Intr-o declaratie postata…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, și-a asumat responsabilitatea pentru conținutul tweet-ului de sambata al președintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.Trump…

- Dupa ce au petrecut Ziua Recunoștinței in familie la somptuosul resort din Palm Beach, Florida, Melania, Donald Trump și fiul lor, Barron, s-au intors din vacanța. Duminica seara, Prima Doamna și președintele Statelor Unite ale Americii au sosit la Casa Alba, gata sa-și reia actrivitațile. Cei trei…

- Un cetatean din Florida a sunat la numarul de urgența 911, dupa ce a fost prins de poliție, și a cerut sa i se faca legatura la Casa Alba cu „bunul lui prieten” Donald Trump. Aric Frydberg a fost prins cu droguri, dupa o urmarire cu mașina pe o distanța de șapte mile. Totul a inceput atunci cand un…

- Maine este o zi importanta pentru familia Trump, intrucat președintele S.U.A și Prima Doamna vor petrece prima lor Zi a Recunoștinței de cand ocupa Casa Alba. Deși mai este doar o zi pana la momentul in care vor sarbatori bogația recoltei din acest an, iar Donald, Melania și fiul celor doi, Barron,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a respectat marți tradiția și a grațiat doi curcani inainte de a pleca la clubul sau din Palm Beach (Florida) pentru a sarbatori cu familia Ziua Recunoștinței (Thanksgiving Day), cea mai populara sarbatoare din țara, relateaza EFE. Alaturi de soția sa,…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).