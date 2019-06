''Recomandarea mea respectuoasa ar fi ca intalnirea sa aiba loc in septembrie (...) Vrem sa facem un bilant al acordului si am putea face acest lucru impreuna'', a declarat Lopez Obrador in conferinta sa de presa cotidiana. Obrador, care si-a preluat mandatul la 1 decembrie, nu a avut nicio intrevedere pana acum cu Trump, cu care a discutat insa telefonic in mai multe randuri. El a incercat totusi sa mentina relatii cordiale cu omologul american, in pofida amenintarilor repetate ale Washingtonului care acuza Mexicul de atitudine prea laxa in gestionarea afluxului de imigranti clandestini, in…