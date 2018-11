Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua miercurea viitoare o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, context in care se va intalni cu premierul britanic Theresa May si va participa la receptia si dineul organizate cu ocazia implinirii varstei de 70 de ani de catre printul…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia premierului britanic, au declarat vineri surse oficiale pentru AGERPRES.

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi in interesul national'', a spus…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, reglementari care vor intra in vigoare dupa Brexit si care vor da intaietate lucratorilor calificati, eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni.

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…