Presedintele Klaus Iohannis, la Summit-ul NATO din Londra. Declaratii (galerie foto)

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, participa, marți seara, la recepția oferita la Palatul Buckingham de catre regina Marii Britanii, Elizabeth II. Recepția reginei este prilejuita de summitul NATO de la Londra care a reunit șefii de guvern și de stat din țarile membre…

- Concluzia summit-ului NATO de la Londra, desfașurat pe fondul tensiunilor intre Donald Trump, este ca „NATO este unita, suntem uniți, NATO este puternica și mergem impreuna mai departe fara niciun semn de intrebare”, a anunțat, miercuri, Klaus Iohannis, la finalul reuniunii. Acesta a spus ca liderii…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri, in a doua zi a Reuniunii NATO la nivel inalt care se desfasoara la Londra, la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, unde va evidentia contributiile Romaniei in cadrul NATO. De asemenea, conform Digi 24, presedintele Iohannis a fost invitat la un dejun…

- Liderii Aliantei Nord-Atlantice si-au adresat vorbe grele chiar inainte de inceperea reuniunii aniversare de la Londra. Tonul l-a dat presedintele SUA Donald Trump si omologul sau turc, Recept Erdogan.

- Presedintele american, Donald Trump, a sosit luni seara la Londra pentru a participa la evenimentele care vor marca implinirea a 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice, un summit care se anunta tensionat dupa declaratiile omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca NATO se afla in stare…

- "O chestiune importanta am discutat astazi in ce privește achizițiile pentru Armata - este vorba de a achiziționa inca cinci avioane F-16. In CSAT a venit Guvernul cu un proiect de lege care a fost avizat favorabil. Va reamintesc, pentru achiziții mai mari de 100 de milioane de euro este nevoie de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține miercuri, 18 septembrie a.c., ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, anunta Administratia prezidentiala. DC News va transmite in format live text principalele declaratii ale lui Klaus Iohannis, in cadrul acestui articol. Iesirea…