- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, a fost primit luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, de prim-ministrul nipon Shinzo Abe. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile vor viza Parteneriatul strategic dintre Romania si Japonia. Seful statului va participa marti la ceremonia…

- Romania susține extinderea UE cu doua țari din vecinatate. Ce a declarat președintele Klaus Iohannis la Bruxelles Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, necesitatea adoptarii fara intarziere a deciziei de deschidere a negocierilor de aderare cu Albania…

- 'Menirea acestui demers este de constientizare asupra importantei preventiei si depistarii precoce a cancerului de san. Cancerul este, din nefericire, cea mai urgenta problema de sanatate publica la nivel mondial, iar tara noastra nu face exceptie. Cancerul de san este a doua cea mai frecventa forma…

- Președintele Iohannis a subliniat in cadrul intrevederii ca, din perspectiva Romaniei, drumul european al Republicii Moldova, pe care Bucureștiul il susține cu fermitate, este singura opțiune de natura sa aduca prosperitate cetațenilor sai, transmite Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, miercuri, la ora 18,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, informeaza Administratia Prezidentiala. Seful statului a anuntat inca de marti aceasta declaratie publica referitoare la actuala criza guvernamentala, remaniere si calea de iesire din criza. "Nu…