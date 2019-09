Stiri pe aceeasi tema

- Sase propuneri de noi ministri Premierul Viorica Dancila i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis sase propuneri de noi ministri, din care trei din ALDE, pentru portofoliile ramase vacante dupa ruperea coalitiei de guvernare. E vorba de Gratiela Gavrilescu - la Ministerul Mediului, Ion…

- Propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru portofoliile de ministri au ajuns la Palatul Cotroceni, informeaza surse oficiale. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca a decis nominalizarea unor reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma retragerii acestei formatiuni…

- Viorica Dancila a anuntat miercuri propunerile pentru functiile vacante de ministri. Desi Comitetul Executiv National al PSD a decis remaniere si la Justitie, premierul nu a formulat o propunere pentru acest portofoliu, in conditiile in care nici presedintele Iohannis nu a semnat inca decretul de…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, ca va trimite miercuri seara și noi propuneri de miniștri pentri portofoliul de la ministerul Afacerilor Interne, unde-l va nominaliza pe Dan Chirila, la Educație, unde o propune Camelia Gavrila și pe Dan Matei ca vicepremier pe probleme economice.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri la Palatul Cotroceni ca respinge remanierea propusa de Guvern. “Nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui Guvern. Propunerile sunt inacceptabile”, a spus Klaus Iohannis. Premierul Viorica Dancila a trimis luni la Palatul Cotroceni nominalizari…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, pe tema cazului de la Caracal. Acesta s-a referit la sanctionarea celor care nu au protejat dreptul la viata, nominalizand Ministerul de Interne si STS."Incep aceasta declarație prin a-mi exprima regretul profund fața de tragedia…

- Premierul Viorica Dancila este convinsa ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerile PSD și ALDE pentru Ministerul de Interne, Ministerul de Externe și vicepremier.Citește și: Mutare de ULTIMA ORA a asistenților maternali care au crescut-o pe Sorina: adopția micuței, CONTESTATA…

- Propunerile pentru noii ministri au ajuns la Cotroceni. Iohannis, obligat sa raspunda in 10 zile! Propunerile premierului Viorica Dancila pentru schimbarile din cabinetul sau au ajuns, marți, la Cotroceni. Premierul il propune pe Nicolae Moga la Ministerul de Interne, in locul lui Carmen Dan. In timp…