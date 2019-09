Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 24-26 septembrie, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Participarea președintelui Romaniei la…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24 – 26 septembrie, la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Adunarea va avea loc la New York, iar seful statului va sustine un discurs si va participa la Forumul Politic cu…

- Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa faca o noua vizita in SUA, de data asta la New York, intre 24-26 septembrie, pentru a participa la cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU).

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, SUA, in perioada 24-26 septembrie. Potrivit Administratiei Prezidentiale, programul vizitei sefului statului…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. ”In perioada 24-26 septembrie Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa la…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul acord pentru rasturnarea Guvernului / SURSE…

- Președintele Klaus Iohannis este invitat sa participe la Adunarea Regionala a organizațiilor PNL- Sud-Muntenia, care va avea loc sâmbata la Pitești, și la care ar urma sa ia cuvântul, au declarat surse liberale, pentru Mediafax.Pe lânga șeful statului, vor mai ține discursuri în…

- Premierul Viorica Dancila a discutat la telefon, miercuri, inainte de sedinta de Guvern, cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor ministri de la Interne si Externe si a vicepremierului pentru parteneriate strategice. Potrivit unor surse oficiale, premierul a dorit sa stie de la presedintele…