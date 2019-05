Aflat, vineri, intr-o vizita de o zi la Timișoara, președintele Klaus Iohannis a avut in program o vizita la sinagoga din cetate, monument arhitectural aflat in curs de reabilitare. La intrarea in sinagoga, un barbat aflat in public a inceput sa huiduie și sa strige ”Huoo, jos Iohannis”. Președintele s-a oprit și i-a spus protestatarului ”Fiecare cu parerea lui”. Protestatarul a fost indepartat din zona respectiva de mai mulți indivizi in civil, probabil reprezentanți ai forțelor de ordine. In rest, vizita prezidențiala a decurs fara incidente notabile.