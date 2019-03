Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat 'cea mai calda simpatie' dupa 'oribilul masacru' caruia i-au cazut victime 49 de persoane 'nevinovate' la Christchurch, in Noua Zeelanda, transmit Reuters si AFP. 'Simpatia mea cea mai calda si cele mai bune urari se indreapta…

- Administrația de la Washington a anunțat joi ca data de 1 martie este termenul limita pentru incheierea unui acord comercial cu China, iar taxele vamale aplicate exporturilor din China vor crește drastic daca nu se va ajunge la un acord, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.„Președintele…

- Administratia Donald Trump urmareste cu atentie planul Uniunii Europene de a crea un sistem financiar alternativ pentru a evita sanctiunile impuse Iranului, avertizand ca tarile UE risca sa fie la randul lor penalizate. Casa Alba a transmis Uniunii Europene ca implementarea planului de creare…

- Impactul produs de shutdown asupra economiei americane este mai puternic decât se prevedea, arata datele comunicate marți, 15 ianuarie, de Casa Alba, în situația în care aproape 800.000 de angajați federali nu mai sunt platiți de 25 de zile, potrivit Rador, care citeaza Le Monde.Președintele…

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa emita la inceputul anului viitor un ordin executiv declarand o urgenta nationala ce ar interzice companiilor din Statele Unite sa utilizeze echipamentele de...

- Președintele Donald Trump, impreuna cu soția sa Melania, și-au facut apariția pe neașteptate in mijlocul trupelor americane staționate in Irak. A fost prima vizita facuta de liderul de la Casa Alba intr-o zona de conflict, dupa aproape doi ani de la preluarea mandatului.

- Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) a anuntat ca va monitoriza si in acest an calatoria pe care Mos Craciun o va face in jurul lumii in noaptea de Ajun, traditie de peste sase decenii, informeaza News.ro. “NORAD va continua traditia sa de 63 de ani de monitorizare a calatoriei…

