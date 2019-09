Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea veniturilor colectate in PIB in primele opt luni ale anului in curs a crescut cu jumatate de punct procentual, ceea ce reprezinta un progres, nivelul lor depasindu-l cu peste 20 de miliarde de lei pe cel realizat in perioada similara din 2018, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale…

- „Pentru ca ne dorim intr-adevar sa asiguram confortul acestei țari, prin realizarea veniturilor bugetare planificate, din acest punct de vedere suntem pe un trend pozitiv. Incasarile din primele 8 luni ale acestui an sunt cu peste 20 de miliarde mai mari decat cele realizate in perioada similara…

- Mirela Calugareanu a afirmat și ca se insista pentru modernizarea și reformarea instituției pe care o conduce, scrie antena3.ro. Citeste si TAXA AUTO 2019: Vesti bune de la ANAF pentru toti soferii "Suntem pe un trend pozitiv. Incasarile din primele opt luni ale acestui an sunt cu peste…

- Romania nu se mai regaseste printre tarile care inregistreaza o crestere a decalajului fiscal, sustine Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), facand referire la raportul Comisiei Europene "Decalajul Fiscal la TVA". In cazul Romaniei, rezultatele indica mentinerea aceluiasi decalaj…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca astazi va avea o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pozitia de comisar european din partea Romaniei, potrivit Mediafax. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului – n.r.) despre comisarul…

- Actul normativ privind scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi prezentat in iunie spre dezbatere publica si adoptat in luna iulie, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Astăzi doamna preşedinte Călugăreanu…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca proiectul de ordonanta ce prevede scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este gata si va fi pus in dezbatere publica saptamana viitoare. In luna iulie, a precizat el, actul normativ potrivit…