Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile, demiterea șefului Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, este subiect de scandal dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Insa, pentru cei avizați, este de notorietate faptul ca in spatele lui Bogdan Despescu sta fostul șef al Poliție Romane, și ministru…

- Jurnalista Sorina Matei comenteaza scandalul care a zguduit Ministerul de Interne. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca atat Bogdan Despescu, actualul șef al Poliției Romane, cat și Eugen Stan, polițistul de la care a pornit scandalul, au fost decorați in 2012 la propunerea lui Ioan Rus,…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie face apel catre premierul Mihai Tudose “sa puna capat jocurilor politice care se fac acum, la vedere, pe spatele unei crize fara precedent cu care se confrunta meseria de politist”, cerandu-i o decizie cat mai curand posibil legata de conducerea Politiei Romane.…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara de ce nu l-a demis pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, si de ce nu mai poate lucra cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ministru de la care asteapta demisia.

- Cazul polițistului pedofil a deschis un adevarat razboi politic. Dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan i-a propus premierului sa-l demita pe șeful Poliției Romane a inceput scandalul. Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful poliției și ar forța demiterea lui Carmen Dan.Citește și: Dezvaluire…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Catalin Ionita, cel anuntat de Carmen Dan ca fiind inlocuitorul lui Bogdan Despescu la conducerea Politiei Romane, ar fi avut o discutie telefonica in cursul zilei de miercuri cu Mihai Tudose, in care i-a spus ca nu va accepta functia propusa, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- ”Ce face Mihai Tudose e devastator. O valorizeaza pe Carmen Dan. In momentul de fața, criticii lui Carmen Dan ințeleg ca ministrul de Interne se lupta cu nenorocirile din Poliție, iar Mihai Tudose ii apara pe șefii din Poliție. Era de bun-simț ca Bogdan Despescu sa demisioneze. Nu este cum a spus…

- In acest sens pe pagina Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil, șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu și pe premierul Mihai Tudose. Ei au fost descriși, dupa cum urmeaza: "Pedofilul, protectorul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea ședinței de Guvern.In debutul ședinței de Guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Dupa aceasta intanlnire din…

- Premierul a spus ca Bogdan Despescu i-a prezentat raportul de activitate, care a fost gata in aceasta dimineata. "Am inteles din surse ca noua propunere (Catalin Ionita, propus de Carmen Dan interimar la conducerea Politiei Romane - n.r.) si-a declinat intentia de a ocupa aceasta functie. L-am rugat…

- Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maxima sau cel puțin asta arata ultimele ieșiri publice ale celor doi. In timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe banda rulanta, Mihai Tudose i-a laudat…

- Premierul nu-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Anunțul a fost facut de Mihai Tudose, la inceputul ședinței de Guvern, el afirmand ca i-a cerut lui Despescu ca intr-o saptamana sa ii prezinte concluziile in urma cazului polițistului acuzat de pedofilie. Mihai Tudose a mai spus ca Bogdan…

- Potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3, Catalin Ionița ar refuza aceasta propunere. Aceasta decizie nu ar fi cunoscuta in MAI, potrivit Antena 3. El s-ar fi plans soției, fiind auzit de colegi, ca ar fi amenințat cu ”retragerea avizului de poliție judiciara”. Bogdan Despescu…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- Catalin Ionița refuza numirea in fruntea Poliției Romane, potrivit unor surse. Numele chestorului Catalin Ionița a fost propus de ministrul de Interne, Carmen Dan. Carmen Dan a propus demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu , in urma scandalului iscat in cazul polițistului pedofil Eugen…

- Ca urmare a scandalului aparut din cauza lui Eugen Stan, polițistul acuzat de fapte de pedofilie, scandal care a patat grav imaginea Poliției Romane, ministrul de Interne, Carmen Dan, vrea sa-l inlocuiasca pe șeful IGPR, Bogdan Despescu.In acest context, șefa MAI are nevoie de aprobarea premierului…

- Ieri, ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului acuzat de pedofilie, precizand ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu, potrivit Agerpres. ”Am cerut clarificari de la conducerea Politiei…

- Scandalul politistului pedofil a declansat un scandal imens in cadrul Politiei Romane. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o iesire furibunda in care a cerut premierului Mihai Tudose demiterea lui Bogdan Despescu, actualul sef al politiei.In locul acestuia, Carmen Dan il vrea pe Alexandru…

- Carmen Dan, șefa de la Interne, a facut, in aceasta seara, la Romania Tv, noi dezvaluiri despre cazul polițistului pedofil, angajat de ani buni in ograda Poliției Rutiere. Mai mult, ministrul de Interne a vorbit, pentru prima data, despre o eventuala demisie a sa, precizand ca ” nu a venit cu mandatul…

- Politistul Marian Godina s-a declarat solidar cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a cerut „sa faca pasul inapoi“.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Potrivit unor surse guvernamentale, premierul ar urma sa aiba o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa ce Carmen Dan s-a declarat nemultumita de explicatiile „lacunare” pe care le-a primit in cazul politistului de la Rutiera acuzat de pedofilie. Ministrul de Interne a inaintat și…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Carmen Dan s-a declarat total nemultumita de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului de la Rutiera acuzat de pedofilie și a anunțat ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. „Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat ca a facut…

- Cum seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, este pe faras, demiterea lui fiind solicitata premierului de catre ministrul de Interne, Carmen Dan a venit si cu propunerea unui posibil inlocuitor. Alexandru Catalin Ionița este propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru funcția de șef-interimar…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu. Motivul: explicatiile lacunare privind modul in care a fost menținut in sistem politistul reținut pentru pedofilie. “Am transmis premierului…

- Agentul Eugen Stan, suspectat ca a agresat doi copii, va fi prezentat marti la Judecatoria Sectorului 6, pentru emiterea mandatului de arestare preventiva. In urma anchetei interne declansata la Brigada de Politie Rutiera, seful Politiei romane a dispus eliberarea din functie a sefului politistului…

- Dupa scandalul din interiorul PSD, acum bubuie un nou scandal, de data aceasta in interiorul Guvernului. Surse politice ne-au precizat ca premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze.…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- "Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca foarte rapid, Poliția Romana a facut o informare in cursul serii trecute. Am vazut ca aceasta informare a vizat comportamentul de la serviciu al polițistului acuzat de pedofilie. Am constatat ca nici un șef din Poliție…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a transmis, luni, un ultimatum șefului Poliției Romane legat de intrebarile la care trebuie sa raspunda public in cazul polițistului reținut pentru pedofilie. In plus, ministrul i-a cerut chestorului Bogdan Despescu ca pana miercuri sa vina cu propuneri pentru…

- Polițistul ranit in timpul perchezițiilor de la Radauți ar putea fi transferat intr-o clinica universitara daca se va impune o intervenție neurochirurgicala, pentru ca viața acestuia sa fie salvata, a declarat marți ministrul de Interne, Carmen Dan. ''Este o alta întâmplare nefericita…

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…