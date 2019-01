Stiri pe aceeasi tema

- Vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un in cursul saptamanii este semnul ca al doilea summit dintre acesta si presedintele american, Donald Trump, este "iminent", a apreciat joi presedintele sud-coreean, Moon jae-in, potrivit AFP. "Cred ca vizita in China a presedintelui Kim Jong Un va…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a declarat in cadrul unei vizite in China ca tara sa va incerca sa sustina un al doilea summit cu presedintele american Donald Trump si sa obtina un rezultat bine primit de comunitatea internationala, a informat joi agentia de stiri Xinhua, relateaza Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, s-a declarat optimist cu privire la posibilitatea ca un al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc in curand, transmite AFP, potrivit Agerpres. Presedintele Trump, care a avut un prim summit…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, s-a declarat optimist cu privire la posibilitatea ca un al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc in curand, transmite AFP. Presedintele Trump, care a avut un prim summit istoric cu Kim in iunie 2018,…

- Statele Unite spera in continuare ca un al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc ”la putin timp dupa Anul Nou”, a declarat joi seful siplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi lucram in continuare pentru a pune in practica…

- Un nou summit dintre presedintele american, Donald Trump, și liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, va avea loc la inceputul anului viitor. Anunțul a fost facut chiar de seful de la Casa Alba, in cadrul unei conferințe de presa.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Viitoarea reuniune la nivel inalt intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc cel mai probabil la inceputul anului viitor, a declarat vineri o inalta oficialitate din administratia SUA, transmite sambata Reuters. "Este posibil ca o reuniune sa aiba loc undeva…