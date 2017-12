Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului ISrael a provocat o mulțime de controverse. Acum, un alt stat anunța ca urmeaza exemplul Statelor unite și ca va reloca la Ierusalim ambasada țarii sale din Israel. Mai precis, președintele Guatemalei, Jimmy Morales, a facut…

- Jimmy Morales, presedintele din Guatemala, a anuntat ca tara iși va muta ambasada din Tel Aviv la Ierusalim, dupa ce Donald Trump a recunosc oficial ca acesta din urma este capitala Israelului. Asta in ciuda votului de la ONU, unde 128 de țari s-au declarat impotriva deciziei lui Trump.

- "Am dat instructiuni ministrului de externe Sandra Jovel pentru a incepe demersul" de punere in aplicare a acestei decizii, a scris presedintele Jimmy Morales pe contul sau de Twitter, potrivit Agerpres. Presedintele Guatemalei a precizat pe reteaua sociala ca a luat aceasta decizie dupa o…

- Statele Unite nu sunt singurele care au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului. Si președintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca țara sa iși va muta ambasada la Ierusalim.

- „Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios", a spus Dragnea, solicitat sa comenteze faptul ca presedintele american, Donald Trump, a recunoscut orasul Ierusalim…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se afla pe aceeasi 'lungime de unda' cu presedintele SUA, Donald Trump. Liderul Camerei Deputatilor spune ca si-ar dori ca ambasada Romaniei din Israel sa fie mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. O decizie similara a fost deja adoptata de presedintele american, Donald…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va taia ajutoarele financiare pentru tarile care vor vota in favoarea unui proiect de rezolutie a Organizatiei Natiunilor Unite care condamna decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, scrie Reuters.

- Turcia intentioneaza sa-si deschida o ambasada în Ierusalimul de Est, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la câteva zile dupa ce lideri musulmani reuniti la un summit la Istanbul au cerut recunoasterea Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca…

- Consiliul de Securitate al ONU examineaza un proiect de rezolutie vizand respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Israelul drept capitala oficiala a Israelului, transmite AFP. Egiptul a facut sa circule sambata un text, obtinut de AFP, care cere ca decizia unilaterala…

- Liderul miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniya, cere organizarea unor noi proteste ale comunitatii islamice impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza site-ul postului France24.

- Libanul trebuie sa infiinteze in Ierusalimul de Est o ambasada in "Palestina", propune ministrul libanez de Externe, Gebran Bassil, aceasta fiind o reactie la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de recunoastere a orasului drept capitala a Israelului.

- OCI s-a intrunit in cadrul unui summit extraordinar pentru a coordona raspunsul la decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. ''Proclamam Ierusalimul de Est drept capitala statului Palestina…

- Lideri musulmani, reuniti miercuri in cadrul unui summit extraordinar al Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) la Istanbul, au adresat un apel comunitatii internationale de a recunoaste Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca raspuns la decizia SUA de a considera Orasul Sfant…

- Ierusalimul este capitala Israelului de 3.000 de ani. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ramane ferm pe pozitia sa, in timp ce in toata lumea musulmanii continua protestele impotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Sosit la Paris la reuniunea…

- Coreea de Nord il numește pe Trump ”senil”, dupa ce președintele american a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, și a criticat decizia acestuia, scrie Times of India, citand presa nord-coreeana. Phenianul s-a alaturat majoritații statelor lumii care au condamnat decizia lui Donald Trump…

- Presedintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si a sustinut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agentia EFE.Zeman a mai spus ca, in…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au avertizat ca decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si planurile sale de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vor pune in pericol pacea si stabilitatea…

- La doar cateva ore dupa ce președintele american Donald Trump a recunoscut orașul Ierusalim drept capitala Statului Israel, Republica Ceha a urmat exemplul acestuia, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului de Externe al Cehiei.

- Mișcarea islamista Hamas a facut apel joi la o noua revolta populara a palestinienilor dupa decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza France Presse și DPA. * Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul Ierusalim…

- Președintele american, Donald Trump, a recunoscut aseara Ierusalimul drept capitala a Israelului. Totodata, liderul de la Casa Alba a cerut Departamentului de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim și a anunțat ca vicepreședintele

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anuntul facut in aceeasi zi de presedintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orasul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.Intr-un…

- Doua importante organizatii de lobby evreiesti din SUA au avut reactii opuse la decizia de miercuri a presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si de a incepe procesul de transferare a ambasadei SUA de la Tel Aviv in Orasul Sfant, transmite dpa. Comitetul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, precizand ca decizia reprezinta "o noua abordare" in efortul de solutionare a conflictului israelo-palestinian, informeaza Mediafax.

- Departamentul de Stat al SUA va incepe "imediat" pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, intarind securitatea pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu, a anunțat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza AFP. …

- Departamentul de Stat al SUA va incepe "imediat" pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, intarind securitatea pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu, a anuntat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza AFP. Decizia presedintelui…

- Președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anunțul facut in aceeași zi de președintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orașul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa.”Am hotarat ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunt care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului în Orientul Mijlociu, relateaza agentiile internationale de presa. ''Am hotarât ca…

- Vizand o schimbare importanta a politicii externe a Statelor Unite in Orientul Mijlociu, presedintele Donald Trump a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si a decis sa initieze procesul de relocare a ambasadei americane din Tel Aviv, la Ierusalim, in ciuda opozitiei comunitatii…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ‘Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus președintele american.…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, cerand ca Departamentul de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului Israel. El a cerut Departamentului…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ''Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme'',…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, afirmand ca decizia constituie "o noua abordare" in efortul de solutionare a conflictului israelo-palestinian. Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii…

- Vizand o schimbare importanta a politicii externe a Statelor Unite in Orientul Mijlociu, presedintele Donald Trump a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si a decis sa initieze procesul de relocare a ambasadei americane din Tel Aviv, la Ierusalim, in ciuda opozitiei comunitatii…

- Donald Trump a facut acest anunt, in ciuda avertismentelor venite din partea mai multor state europene si a mai multor aliati ai NATO. In prezent, ambasada SUA se afla la Tel Aviv, dar este de asteptat ca in termen de sase luni ea sa fie mutata la Ierusalim. Vom reveni cu amanunte.

- Statele Unite intentioneaza sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului. Potrivit Casei Albe, presedintele Donald Trump urmeaza sa anunte mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv.

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta, astazi, decizia SUA intr-una dintre cele mai controversate probleme ale conflictului arabo-israelian: recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Mai mult, Trump ar putea face si o mutare diplomatica majora in acest sens, mutarea ambasadei…

- ''Președintele Mahmoud Abbas a fost apelat telefonic de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care l-a notificat in legatura cu intenția sa de a muta ambasada americana de la Tel Aviv la Ierusalim'', a afirmat Rudeinah intr-o declarație. Aceasta nu precizeaza cand ar urma sa fie pusa in aplicare…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a recomandat luni organizarea unui summit al sefilor de stat ai celor 57 de tari membre in cazul in care presedintele american, Donald Trump, va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Donald Trump este pe punctul de a lua o decizie…

- O decizie a presedintelui american Donald Trump de a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim ar genera violente si ar amplifica fanatismul, a declarat Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii Arabe, organizatia regionala a tarilor arabe.

- In cursul unui forum organizat la Washington, Jared Kushner, ginerele si totodata consilierul apropiat al presedintelui american, a anuntat — duminica — ca Donald Trump nu a luat inca o decizie asupra unei eventuale mutari a ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim si continua sa analizeze optiunile.…

- O decizie a presedintelui american Donald Trump de a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim ar genera violente si ar amplifica fanatismul, a declarat Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii Arabe, organizatia regionala a tarilor arabe, informeaza site-ul postului

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Ambasada americana nu va parasi deocamdata sediul sau din Tel Aviv pentru a se muta la Ierusalim, dar o va face in scurt timp, a mai informat aceeasi sursa, pe baza informatiilor oficiale primite. Joi, presedintele american Donald Trump va contrasemna o decizie pentru mentinerea ambasadei…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…