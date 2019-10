'Brexit-ul nu se incheie prin plecarea Marii Britanii', a spus Varadkar in fata jurnalistilor la Copenhaga, dupa discutii cu premierul danez Mette Frederiksen. 'Aceasta este doar urmatoarea faza de negocieri, insa daca Marea Britanie va cere o amanare, o vom lua in considerare si majoritatea tarilor din UE o vor lua in considerare in mod intemeiat, pentru ca o amanare (a iesirii Marii Britanii din UE) ar fi o varianta mai buna decat lipsa unui acord', a subliniat premierul irlandez.

Varadkar a spus ca se concentreaza pe 'obtinerea unui acord in timpul summitului Consiliului European'…