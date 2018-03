Stiri pe aceeasi tema

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press, preluate de Mediafax. Mai multe drumuri, legaturi feroviare si scoli au fost inchise, iar…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a sfatuit, joi, pe premierul Pavel Filip sa urmeze mai des exemplul presedintelui rus Vladimir Putin, in contextul in care Guvernul de la Chisinau l-a criticat pe Dodon pe motiv ca nu sustine inzestrarea armatei moldovene, relateaza Agora.md.

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi ca pozitia Marii Britanii privind iesirea din Piata Unica si Uniunea Vamala ar putea duce la crearea unei "frontiere dure" pe insula Irlanda, situatie pe care Bruxellesul ar dori sa o evite, relateaza site-ul BBC News.

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta "niciodata" un acord cu Uniunea Europeana care sa puna sub semnul intrebarii integritatea constitutionala a Marii Britanii, in reactie la proiectul de acord facut public mai devreme de Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Proiectul…

- Leo Varadkar, seful Guvernului de la Dublin, a declarat ca este de datoria Londrei sa ofere alternative privind frontiera intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord pentru a evita reinstituirea unei frontiere fizice, informeaza site-ul postului RTE.

- Premierul britanic Theresa May inca crede ca se poate ajunge la un acord pentru formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti), a declarat marti purtatoarea de cuvant a sefei guvernului britanic, relateaza Reuters. Incepand din…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, ieri, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat, luni, ca va continua discutiile cu cele trei partide care ar putea sa ii sustina guvernul, dupa ce obtinerea unui nou mandat prezidential de catre Milos Zeman i-a castigat mai mult timp pentru negocieri, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, joi, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Relatia speciala a Marii Britanii cu Statele Unite este la fel de stransa ca intotdeauna, a declarat premierul britanic Theresa May, adaugand ca va avea o intrevedere cu presedintele american Donald Trump in cursul Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit agentiei de stiri Reuters. …

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va prezenta vineri abordarea Marii Britanii în ce priveste perioada de tranzitie dupa iesirea sa din blocul comunitar, a anuntat joi redactorul sef al BBC pe probleme politice, Laura Kuenssberg, transmite Reuters. David Davis va spune ca Marea Britanie…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marti, la Forumul Economic de la Davos, ca intentioneaza sa semneze versiunea revizuita a Parteneriatului Trans-Pacific (TPP). Forma finala a textului a fost convenita in aceeasi zi, la Tokyo, de reprezentantii comerciali a 11 tari, transmite Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May si presedintele francez Emmanuel Macron au incheiat un nou acord privind securitatea frontierei intre cele doua tari, Londra urmand sa plateasca mai mult Parisului pentru oprirea imigrantilor care incearca sa ajunga in Marea Britanie, informeaza postul France 24.

- Premierul irlandez Leo Varadkar a dat asigurari, miercuri la Strasbourg, ca nu exista niciun 'complot' european care sa vizeze convingerea Marii Britanii sa renunte la Brexit, prin intermediul unui al doilea referendum, transmite AFP. ''Nu, eu nu sunt implicat in niciun complot si nu am luat parte…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat, intr-un…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, a demisionat din motive de sanatate, a informat ziarul The Sun, înainte ca premierul britanic Theresa May sa anunte luni o remaniere a guvernului de la Londra, relateaza Reuters. The Sun, care a citat o sursa guvernamentala sub rezerva…

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se încheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citând AFP si Reuters. 'Dispozitiile…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Liiderii de stat si de guvern din Uniunea Europeana, reuniti joi si vineri pentru summitul Consiliului European, s-au contrazis in privinta cotelor obligatorii pentru relocarea refugiatilor, la doi ani dupa ce au agreat un plan comun de masuri in acest sens, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca acordul final de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi supus la vot in ambele camere ale Parlamentului, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Compania aeriana low-cost Ryanair se confrunta cu perspectiva unei greve a pilotilor la nivel european, pentru prima data in istoria sa, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Marţi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) a informat, fără a preciza datele exacte, că…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita in UE, a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul Statelor Unite privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a salutat ''o zi foarte importanta'' in negocierile referitoare la Brexit, apreciind ca acordul anunțat vineri dimineața la Bruxelles cu privire la trecerea la faza a doua a tratativelor intre Londra și Uniunea Europeana constituie ''sfarșitul inceputului negocierilor'',…

- Marea Britanie si Irlanda ar putea ajunge la un acord in urmatoarele ore cu privire la modul de gestionare a frontierei terestre irlandeze post-Brexit, deschizand calea pentru discutiile privind viitoarele relatii comerciale intre Londra si Bruxelles, potrivit unui oficial irlandez citat de Reuters.

- Premierul britanic Theresa May si omologul sau irlandez Leo Varadkar au convenit miercuri sa discute din nou in urmatoarele zile, dupa ce seful executivului de la Dublin si-a reiterat pozitia sa ferma cu privire la frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma esecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa astepte pana la inceperea negocierilor…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma eșecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa aștepte pana la inceperea negocierilor…

- Premierul britanic Theresa May depune eforturi sa salveze un acord in negocierea Brexitului, incercand sa obtina sustinerea partenerului sau de coalitie, Partidul unionist din Irlanda de Nord (DUP), al carei refuz i-a fragilizat pozitia, relateaza AFP, preluata de News.ro. Un acord cu privire la frontiera…