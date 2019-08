Premierul Greciei anunta de la Paris reduceri de impozite pentru firme si cheama investitorii straini sa profite Noul prim-ministru grec, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, aflat joi intr-o vizita la Paris, le-a adresat un apel investitorilor francezi sa "profite de oportunitatile" oferite de Grecia odata cu instalarea guvernului sau, relateaza AFP.



"Lansez un apel catre companiile franceze sa participe la cresterea economica si sa profite de noile oportunitati care se creeaza in Grecia", a declarat Mitsotakis in fata presei in curtea Palatului Elysee.



Kyriakos Mitsotakis, in functie din 8 iulie, se afla la Paris in prima sa vizita bilaterala, ce va fi urmata de deplasari la Berlin

Sursa articol: business24.ro

