Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim din Grecia va crește cu 11% începând cu luna februarie, de la 586 de euro brut la 650 de euro, pentru prima oara dupa "zece ani de reducere a salariilor", a anunțat luni Alexis Tsipras, citat de AFP.Consiliul ministerial a aprobat propunerea de majorare a…

- Fermierii greci au anuntat organizarea de noi blocaje incepand de luni, pe segmente din infrastructura rutiera din zona Egio spre Patra, precum si in insula Creta, in localitatea Metochi, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea sondajelor…

- Premierul grec Alexis Tsipras si-a consolidat miercuri seara pozitia la conducerea Guvernului grec, in urma obtinerii votului de incredere pe care l-a cerut duminica, dupa demisia fostului sau ministru al Apararii Panos Kammenos, ceea ce deschide calea solutionarii contenciosului intre Atena si Skopje…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, duminica, ca va cere un vot de incredere in Parlament, dupa ce ministrul Apararii, Panos Kammenos, a demisionat in semn de protest fata de intelegerea intre Atena si Skopje, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Punctul de amenda ar putea fi calculat in funcție de indicele social de referința (ISR) și nu de valoarea salariului minim brut pe țara garantat in plata, potrivit unei inițiative legislative depusa recent la Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a…

- Guvernul va aproba vineri noua majorare a salariului minim pe economie Guvernul va aproba în sedinta de vineri noua majorare a salariului minim pe economie, care ar urma sa intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019, dupa cum a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. Mrius…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca o decizie privind data majorarii salariului minim pe economie este in curs si va fi luata in Guvern in urmatoarele zile, adaugand ca data care este cea mai aproape de o astfel de decizie este 1 ianuarie 2019. "Este o decizie în curs…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a anuntat luni ca intentia Guvernului de a majora din nou salariu minim ”aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil” va duce la regandirea modelului de business in randul comunitatii germane de business din Romania, ceea ce poate insemna…