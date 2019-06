Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a primit rapoartele de la Ministerul de Externe si Ministerul de Interne cu privire la organizarea si desfasurarea votului din diaspora de pe 26 mai. In scurt timp le va face publice, scrie Agerpres, citand surse politice.

- Premierul Viorica Dancila a primit rapoartele de la Ministerul Afacerilor Externe si de la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la organizarea si desfasurarea votului din diaspora de pe 26 mai, iar în scurt timp le va face publice, au precizat joi surse politice, citate

- Premierul Viorica Dancila a primit rapoartele de la Ministerul Afacerilor Externe si de la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la organizarea si desfasurarea votului din diaspora de pe 26 mai, iar in scurt timp le va face publice, au precizat joi surse politice, conform Agerpres.Saptamana…

- Saptamana trecuta, prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca va lua masuri cu privire la 'greselile' produse in organizarea si desfasurarea alegerilor din 26 mai, dupa ce va analiza raportul pe care l-a solicitat MAE, MAI si celorlalte institutii implicate. "Imediat dupa alegeri am cerut…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va lua masuri cu privire la "greselile" produse in organizarea si desfasurarea alegerilor din 26 mai dupa ce va analiza raportul pe care l-a solicitat MAE, MAI si celorlalte institutii implicate. "Asa cum am anuntat, imediat dupa alegeri am cerut…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi la inceputul ședinței de Guvern ca ”daca au fost greșeli, și sigur au fost, cei responsabili trebuie sa plateasca”, referindu-se la modul defectuos in care s-au desfașurat alegerile de pe 26 mai, cand mii de persoane din diaspora nu

- Ministerul Afacerilor Externe nu a trimis nicio solicitare cu privire la prelungirea programului de votare la sectiile deschise in strainatate, au declarat surse oficiale. "Nu exista o solicitare de la MAE cu privire la prelungirea programului de votare. USR PLUS a depus solicitare cum se interpreteaza…

- Modificarile propuse la Legea privind organizarea si desfasurarea referendumului "incalca in mod barbar atat Constitutia Romaniei, cat si deciziile Curtii Constitutionale referitoare la libertatea de exprimare pe care o are Presedintele Romaniei", declara, intr-un comunicat de presa, presedintele PNL,…