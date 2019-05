Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, si omologul sau grec, Alexis Tsipras, au inaugurat lucrarile de constructie a interconectorului de gaze dintre cele doua tari. Ceremonia s-a desfasurat in localitatea Kirkovo, in zona punctului de frontiera bulgaro-grec Makaza-Nymphea. Interconectorul dintre Bulgaria si Grecia este unul dintre proiectele prioritare pentru securitatea si competitivitatea pietei energiei in Uniunea Europeana, potrivit Rador.