- Pe afisele cinematografelor americane se anunta in acest sfarsit de saptamana un duel al continuarilor (sequel) cu premiera filmelor 'Men in Black' si 'Shaft', care vor incerca sa profite de momentul de relaxare, inainte de mega-lansare de vineri 21 iunie a mult asteptatului film…

- Filmul de animatie "The Secret Life of Pets 2" si cel de actiune "Dark Phoenix" sunt principalele atractii ale unui sfarsit de saptamana neobisnuit de aglomerat, in care sunt lansate nu mai putin de 12 productii in cinematografele nord-americane. Cele doua pelicule sunt de altfel considerate principalele…

- Pokemon, cunoscut din franciza Nintendo, devine personaj de film in "Pokemon Detective Pikachu", care, alaturi de comedia "The Hustle", isi va disputa primul loc in box office-ul american in acest sfarsit de saptamana. Alte premiere lansate in cinematografele americane sunt drama istorica "All Is…

- Sfarsitul acestei saptamani aduce opt noi productii in atentia cinefililor americani, dintre care cinci vor avea acoperire nationala in cinematografele din SUA si Canada, iar trei vor avea lansari limitate ca numar de cinematografe. Comedia romantica "Long Shot", in regia lui Jonathan Levine, ii are…

- Noul lungmetraj Hellboy (2019) domina in acest sfarsit de saptamana afisele cinematografelor nord-americane, pe care mai sunt de asemenea prezente filmele 'Missing Link', 'Little' 'High Life', 'Teen Spirit' si 'After', informeaza vineri site-ul de specialitate…

- 'Shazam!', noul film din universul cinematografic DC Comics, de data aceasta plin de umor, porneste ca favorit pentru a urca pe primul loc in box office-ul american, in acest sfarsit de saptamana, unde va avea ca principal rival filmul horror, 'Pet Sematary', relateaza vineri EFE.…

- Wynter Seymour atrage atenția oriunde ar merge din cauza look-ului sau… unic. Fetița sufera de un sindrom rar care ii face parul sa arate mereu nepieptanat. In varsta de șapte ani, Wynter Seymour arata ca o papușa Troll și a fost poreclita Chucky, dupa personajul principal din filmul de groaza „Child’s…

- Noua versiune cu personaje in carne si oase a filmului 'Dumbo', un alt clasic de animatie al studioului Disney modernizat, este marea premiera a acestui sfarsit de saptamana in cinematografele din SUA, avand estimari favorabile de a se clasa pe primul loc in box office-ul american, relateaza…