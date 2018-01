Stiri pe aceeasi tema

- Implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane va fi marcata la Targu Jiu. Autoritatile judetene au pregatit o serie de manifestari in Piata Prefecturii, pentru a marca ziua de 24 ianuarie. Astfel, de la ora 17.00,...

- Asa cum ne-a obisnuit, Fundația Alexandrion rasplateste valoarea, perseverenta si munca. Fundația Alexandrion organizeaza, pentru al treilea an la rand, Gala Trofeelor Alexandrion. Distincțiile și recompensele financiare oferite in cadrul evenimentului sunt dedicate sportivilor care au obținut performanțe…

- "Jucatoarea japoneza, care a ajuns pentru prima data in cariera in optimile de finala ale unui turneu de Grand Slam, nu a batut-o niciodata pe Halep, dar a dus meciurile trecute in trei seturi. Primul set a aratat pericolul reprezentat de sportiva in varsta de 20 de ani. Puterea loviturilor lui Osaka…

- „Razboiul” pe legile justiției inregistreaza un nou episod fara precedent. Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției.Raspunsul…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Revelionul a prins-o pe Andra pe scena, așa cum ii sta bine oricarui artist super actual. Mii de oameni au aplaudat-o in noaptea dintre ani, ascultandu-i melodiile și bucurandu-se cand le ura “La mulți ani!”. In 2017 a avut performanțe uriașe: a susținut un concert eveniment la Sala Palatului care a…

- Pe majoritatea drumurilor naționale administrate de Sectia de Drumuri Nationale Targu-Jiu se circula in condiții de carosabil curat și umed. Exceptie fac: DN 67 C intre kilometri 16+000-34+800, Novaci-Ranca, unde se inregistreaza zapada tocata 1-2 centimetri. Se acționeaza cu material ...

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a transmis, marți, un avertisment in ceea ce privește repetarea episodului de la Timișoara, cand o furtuna deosebit de violența a maturat tot in cale, in luna septembrie a anului trecut, lasand in urma ei opt morți, zeci de raniți…

- Presedintele PMP Vaslui, deputatul Corneliu Bichinet, a declarat, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca tinerii ar trebui sa nu mai critice PSD, ci sa se inscrie in alte partide politice, pentru a da jos de la putere formatiunea social-democrata. Parlamentarul a precizat ca…

- Forțele aeriene americane din Europa au publicat imagini cu momentul in care doua avioane ale escadrilei SUA au interceptat aeronave rusești care survolau deasupra Marii Baltice, in spațiul aerian internațional, informeaza ABC News.Cele doua incidente au avut loc pe 23 noiembrie și 13 decembrie, avioanele rusești…

- Zilele de profit se inmultesc, intr-un moment excelent. Am bifat 4 bilete ”verzi” din ultimele 6 propuse, intr-o perioada in care avem mare nevoie de castiguri suplimentare, pentru cadouri si mini-vacante. A

- Liviu Dragnea a fost invitat la Antena 3 și a explicat ca, deși partidul sau a câștigat alegerile, acest lucru nu înseamna ca deține și puterea. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile…

- Duminica, 24 decembrie, in Ajunul Praznicului Nasterii Domnului, in Biserica cu hramul „Sfantul Ierarh Nicolae” din Singeorz-Bai a avut loc a IV-a editie a traditionalului concert de colinde „Daca-n fiecare zi Craciunul ar veni”. Invitatul special le-a facut o mare bucurie celor prezenți:

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASMB) va returna catre bugetul Primariei Capitalei aproximativ 100 de milioane de lei, bani care nu au fost cheltuiti de catre spitalele care tin de ASSMB, motivul principal fiind legat de licitatii publice blocate de contestatii.Potrivit…

- Ubisoft ofera si in acest an mai multe jocuri gratuite cu ocazia apropierii sarbatorilor de iarna. Astfel ca cei interesati pot descarca Assassin's Creed IV Black Flag sau Watch Dogs fara nici un cost suplimentar sau ascuns.

- Cea mai recenta producție de succes marca Horațiu Malaele, spectacolul de comedie ”Ediție Speciala”, revine de Craciun in atenția publicului bucureștean. Maestrul ironiei și al hazului ascuțit va fi secondat pe scena de fiul sau, Bogdan Malaele și de muzicianul Radu Captari, intr-o noua reprezentație…

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…

- La 28 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, procurorii militari au dovezi ca populația a fost manipulata, iar puterea a fost preluata in scurt timp de la fostul lider Nicolae Ceaușescu de catre un comandament politico-militar.

- Exista in Chișinau un loc, unde nu numai ca puteți cumpara cadouri pentru toata lumea, fie soacra sau copii, dar și sa va pregatiți serios pentru Anul Nou fara a pierde prea mult timp. E vorba de targul "Craciunul Acasa" de la Moldexpo. In primul rand, aici puteți cumpara tot (și cand spunem "tot",…

- Cu totii stim ca regele Mihai a avut o viata plina de incercari. Un lucru mai putin cunoscut este ca, in perioada exilului, fostul suveran și regina Ana au scris o piesa de teatru. Se numeste „Alegerea” si a fost pusa in scena abia dupa 57 de ani, la Ateneul din Iasi.

- Toți cei mici așteapta cu mare nerabdare venirea lui Moș Craciun, așa ca Puterea și Teatru la Cinema va invita și in acest sfarșit de saptamana la patru spectacole de excepție: ”Sacul lui Moș Craciun”, ”Ariciul și Țestoasa Uriașa”, ”Taramul inghețat” și ”Spiridușul care a salvat...

- Cu toate indexarile salariale din acest an, mai ales în sectorul bugetar, puterea de cumparare a românilor este în declin din cauza exploziei cursului valutar și a scumpirilor în lanț.

- In prag de iarna, marti, 12 decembrie 2017, de la ora 19.00, Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia va invita la spectacolul „Seara de decembrie cu Skepsis.” Un spectacol de divertisment, din care nu vor lipsi momente lirice, teatru scurt, pantomima si umor, sustinut de tinerii actori care activeaza…

- In prag de iarna, marti, 11 decembrie, ora 19.00, Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia va invita la spectacolul de divertisment „Seara de Decembrie” cu Skepsis. Albaiulienii sunt așteptați la un spectacol de divertisment, din care nu vor lipsi momente lirice, teatru scurt, pantomima si umor, sustinut…

- Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, a semnat pe 5 decembrie contractul de finantare a proiectului pentru „consolidarea si restaurarea Cazinoului din Vatra Dornei”. Contractul a fost semnat la Vatra Dornei de IPS Pimen si de directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile Asandei.

- Ordonanța de urgența adoptata de Guvern prevede ca autoritațile pot aproba ocuparea a 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa 1 ianuarie 2018, doar daca se incadreaza in cheltuielile de personal, scrie Mediafax. Masura este justificata de majorarea salariilor, cu menținerea deficitului…

- Odata cu momentul in care Bistrița a intrat oficial in atmosfera de sarbatoare și a fost pornit iluminatul festiv, primarul Ovidiu Crețu a facut și un anunț important pentru comunitate: vom schia iarna aceasta pe partia din Wonderland.

- Victor Ponta califica drept “prostie isterica” ideea PSD de a organiza mitinguri de susținere. Fostul președinte social-democrat spune ca partidul mai bine ar avea grija de guvernare avand in vedere ca in ultimii ani a fost macinat de scandaluri interne. Victor Ponta califica drept “prostie isterica”…

- Suspectii in cazul crimei din Calarasi au fost prinsi, fiind vorba de doi adolesecenși de 16 și, respectiv 18 ani. UPDATE ora 22:00 Conform surselor Libertatea, tanarul de 18 ani implinise aceasta varsta zilele trecute și dorea sa iși cumpere o mașina, iar minorul, in varsta de 16 ani, dorea sa faca…

- Barcelona continua sa lucreze la transferul jucatorului celor de la Liverpool, Coutinho. In vara cele doua formații nu au reușit sa ajunga la o ințelegere, insa echipa lui Ernesto Valverde pregatește o oferta absolut fabuloasa pentru "cormorani".

- Biblioteca municipala „B. P. Hașdeu” și-a deschis ușile pentru vizitatorii balului Brazilor de Craciun, care a ajuns la cea de-a 7 ediție. Pâna acum, organizatorii au reușit sa adune în jur de 500 de pomi. Acest eveniment are scopul de a promova spiritul creativ și de a susține…

- In 2009, actrita Stela Popescu a primit titlul de „regina comediei“ din partea Centrului Cultural Israel-Romania din Tel Aviv, in urma turneului cu musicalul „O noapte furtunoasa“ al echipei Operei Comice pentru Copii din Bucuresti la Israel.

- Sute de liberali din Bucuresti si din mai multe judete din tara s-au adunat, joi, in Parcul Izvor, pentru a protesta fata de actuala guvernare, in timp ce in Parlament este dezbatuta motiunea de cenzura initiata de PNL....

- Sistemul educațional din Romania are nevoie de profesori bine pregatiți, de absolvenți care sa se adapteze la schimbarile de pe piața muncii, dar și de educație timpurie, a declarat, joi, in cadrul Smart Alliance Innovation Summit, Ligia Deca, consilier de stat in Departamentul Educație și Cercetare…

- Și in acest week-end, Teatru la Cinema va propune trei piese de teatru pentru copii. Sambata și duminica, bucurați-va impreuna cu cei mici de trei povești de excepție: ”Prințesa spiriduș”, ”Turtița nazdravana” și ”Cartea...

- Procurorii DNA au pus sechestru pe averile inculpaților din dosarul TelDrum, dar nu au reușit sa faca acest lucru și in cazul celebrului domeniu pe care-l are Liviu Dragnea in Alexandria. Și asta pentru ca șeful PSD a transferat proprietatea, la divorț, fostei soții, informeaza prisacariu.ro.Dragnea…

- Ultimul turneu marca Sport Arena Streetball din 2017 s a incheiat la inaltime, duminica seara, la Constanta. Americanul Jeremi Booth, starul echipei locale Baschet Club Athletic a reusit un slam dunk de senzatie, dupa o pasa venita de la etajul 1 al centrului comercial City Park Mall, gazda evenimentului.Booth…

- Ultimele zile ale lunii noiembrie se anunE›Aƒ pline de surprize culturale deosebite pentru bistriE›eni: cea de-a XIII-a ediE›ie a Festivalului de Teatru E™i LiteraturAƒ aEzLiviu RebreanuaE A®l va avea ca invitat de onoare pe P.S. Macarie DrAƒgoi, episcopul ortodox al Europei de Nord. Spectacole de teatru…

- Peste 20.000 de bucuresteni si-au depus CV-urile, vineri si sambata, la Targul de Joburi, pentru a se angaja la una dintre companiile municipale infiintate de Primarie, iar edilul general, Gabriela Firea, a apreciat ca evenimentul a fost un succes.

- Stefanel Gavrizi are 31 de ani, este medic specialist in medicina de urgenta si isi petrece mai multe nopti pe saptamana in camera de garda, salvand vieti, decat acasa. Totusi, ca sa se deconecteze, si-a dezvoltat o mare pasiune: dansul grecesc. A devenit atat de bun, incat de trei ani este si instructor…

- Cei care se gandesc sa-si schimbe telefonul dar nu au bani suficienti, trebuie sa stie ca o companie de telefonie mobila de la noi ofera posibilitatea de a cumpara unele smartfoane in rate fara dobanda. Asta dar si multe alte oferte vin in cadrul reducerilor de maine.

- Oamenii de știința ruși susțin ca au dovedit printr-un experiment care sunt miracolele rugaciunii și semnului crucii facute înainte de masa, spunând ca gestul facut de orice credincios sau necredincios, poate purifica mâncarea și apa! Fizicianul Angelina Malakhovskaya…

- Astazi vom avea ploi și temeperaturi maxime de pâna la 9 grade. Noaptea, temperatura va ajunge pâna la 4 grade. În urmatoarele zile, vremea va ramne la fel. În majoritatea zilelor, vom avea cer noros și o temperatura medie de 12 grade ziua și de 4 grade noaptea. Vedeți prognoza…

- Cand vine vorba de aceasta categorie de produse, Tehnic Bazar, magazin online cu vechime pe piața, iese in intampinarea celor interesați cu cele mai bune soluții, constand in modele de polizoare unghiulare produse de nume cunoscute precum Makita și Bosch, dar și cu sfaturi pentru alegerea produsului…

- Nu am vrut sa scriu nimic despre Colectiv ieri, nici macar pe Facebook. Uneori este mai bine sa taci. Ieri ar fi trebuit sa fie ziua in care ei, supravietuitorii, sa fie ascultati in primul rand. Lipsa de compasiune aratata de oameni importanti in stat, dar si de romanii obisnuiti, m-a determinat…

- Cum se poate termina mai frumos aceasta saptamana de vacanța pentru copiii dvs? Oferiți-le clipe de neuitat la piesele de teatru de excepție la Teatru la Cinema: ”Frumoasa din padurea adormita”, ”Traista fermecata” și ”Motanul...

- Legenda de la Rolling Stones, Mick Jagger (74 de ani) a fost fotografiat pentru prima data cu noua sa iubita, Noor Alfallah (22 de ani) cu care a avut mai multe întâlniri romantice la Paris în aceasta luna, informeaza Daily Mail, potrivit Agerpres. Cuplul a petrecut mai multe…