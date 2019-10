Prahoveni cercetaţi de procurori pentru înşelăciune şi evaziune fiscală F. T. La sfarșitul saptamanii trecute, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au definitivat cercetarile intr-un dosar penal in care este anchetata o prahoveanca in varsta de 30 de ani, banuita de savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, „in ziua de 22 august 2019, inculpata a fost prinsa in flagrant cand primea suma de 4.100 lei de la o persoana careia ii promisese ca ii va facilita obținerea unei finanțari europene pentru inființarea unei fabrici de dulcețuri, folosindu-se de o identitate falsa și de mai multe emailuri… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii de poliție judiciara din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Brașov au finalizat cercetarile in doua dosare penale și au intocmit referate cu propunere de trimitere in judecata a inculpaților cercetați in cauze, astfel: Intr-un dosar penal, instrumentat sub supravegherea…

- Un barbat si o femeie, ambii din municipiul Bucuresti, sunt cercetati penal de catre politistii de criminalitate economica din Giurgiu pentru evaziune fiscala dupa ce, in calitate de administratori ai unei firme de materiale reciclabile, au omis sa evidentieze in documentele contabile toate veniturile…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Neamt au inaintat Parchetului de pe linga Tribunal referatul de incheiere a urmaririi penale intr-un dosar in care mai multi inculpati sint judecati pentru o evaziune fiscala de 1.000.000 lei noi. S-a intimplat recent,…

- F.T. Ofiterii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ au definitivat cercetarile intr-un dosar penal si l-au inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, cu propunere de emitere a rechizitoriului si sesizare instantei de judecata. Respectivul dosar ii vizeaza…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au anunțat ca au finalizat cercetarile intr-un dosar penal pe care l-au inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova cu propunere de emitere a rechizitoriului si sesizarea instantei de judecata. Ancheta a vizat un prahovean…

- In data de 12.08.2019, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Hunedoara, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale, au efectuat doua perchezitii domiciliare, la locuintele unor persoane din municipiul Hunedoara, in cadrul unui dosar penal…

- Administrator de firma din Argeș, reținut pentru evaziune fiscala. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au continuat cercetarile intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si au retinut un barbat de 54 de ani din Bascov. Potrivit polițiștilor,…

- Fiul lui Leo de la Strehaia, supranumit „prințul țiganilor”, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de inșelaciune. Impreuna cu un alt barbat, tanarul de 25 de ani ar fi pacalit un om de afaceri sa le livreze 150 de aparate de aer condiționat dupa ce s-au prezentat sub identitați false. Luni…