Povestea unei familii de antreprenori care a vandut o masina veche pentru a ajunge la afaceri cu mobila de milioane de euro

- Transgaz si-a planificat investitii totale de 1,9 miliarde de euro pentru extinderea sistemului de transport al gazelor, potrivit Planului de Dezvoltare pentru perioada 2018-2027, care va fi supus spre aprobare actionarilor in sedinta din 11 martie. Astfel, potrivit convocatorului AGA,…

- Furnizorul de servicii private de sanatate MedLife a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri pro-forma, consolidata la nivel de grup, in valoare de 804 milioane de lei, inregistrand o crestere de 29% fata de 2017, informeaza compania. La capitolul EBITDA, grupul a obţinut o creştere de 33%…

- Impozitarea marilor companii dupa legile Uniunii Europene, dar și chestiunea ordonanței de urgența 114, emisa de cabinetul Dancila la finele anului 2018, au ținut capul de afiș al ediției de miercuri, 6 februarie, a emisiunii saptamanale „Cafeneaua politica” moderata de jurnalistul Horia Alexandrescu.…

- Cateva dintre cele mai aclamate nume ale muzicii romanești, dar si artisti din Serbia, Ungaria și Bulgaria vor sosi la cea de-a doua ediție a Embargo Fest, care se va desfasura in perioada 16-19 mai 2019, in comuna Dudeștii Vechi din județul Timiș. Evenimentul va avea loc pe parcursul a patru…

- In contextul in care in Romania au fost inregistrate 34 de cazuri de decese provocate de virusul gripal, iar in Ungaria și Bulgaria a fost declarata epidemie de gripa, Agenția Naționala pentru Sanatate Publica din R. Moldova anunța ca de la inceputul sezonului rece s-au inregistrat șase decese din cauza…

- Marian Pirvu a preluat, incepand cu luna ianuarie 2019, poziția de Director General al Depaco, unul dintre cei mai importanți producatori romani de țigle metalice, sub marca recunoscuta Wetterbest. Depaco face parte din Grupul TeraPlast, cel mai mare producator de materiale de construcții cu capital…

- Stocurile de gaze naturale, energie hidro si carbune, suficiente Reprezentantii Ministerului Energiei dau asigurari ca stocurile de gaze naturale, energie hidro si carbune sunt suficiente pentru aceasta iarna. 4 Potrivit unei decizii a Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a aprobat un imprumut de 50 de milioane euro pentru finantarea unei conducte care leaga resursele de gaze nou identificate din Marea Neagra de reteaua nationala si cea europeana de transport de gaze. Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria vor beneficia de noua conexiune.…