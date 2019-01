Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de atac, individul a caștigat o suma de bani intr-o alta sala de jocuri de noroc din oraș, iar apoi a mers in cazinoul de pe strada Cloșca. S-a apucat sa joace și acolo, insa a pierdut 600 de lei și și-a ieșit din fire. A batut-o cu bestialitate pe angajata societații, iar apoi a furat…

- Se fac pași inainte pentru reabilitarea Conacului Mocioni din localitatea Foeni. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș depun un proiect cu o valoare de doua milioane de euro pentru a reabilita cladirea-monument din localitatea din Timiș aflata in apropierea graniței cu Serbia, la aproximativ 45…

- Am unit romanii prin fapte: cititorii Libertatea au trimis haine, alimente, carți și jucarii pentru semenii lor aflați in nevoie Au inceput sa soseasca donațiile la familiile prezentate in campania Centenar Solidar. Intai, la familia Ivana, din Galateni, Teleorman . Alina, 4 ani, și surioara ei, Elena,…

- Politistii din tot judetul sunt in alerta dupa ce doi indivizi au talharit o femeie. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al judetului Timis au declarat pentru Lugoj Info.ro ca alarma s-a dat dupa ce o femeie aflata pe A1, pe sensul de mers Timisoara –Lugoj, a sunat la 112 si a anuntat ca a cazut…

- Expert Forum d startul concursului de fotografie. Vrem s vedem cum sau cheltuit banii UE în România i mai ales pe ce! Sli de sport construite în pustiu spaii de expoziie care stau cu lactul pus i nefolosite lucrri de construcie care sau stricat înainte s fie terminate dar i proie...

- Doar 2,5 lei in plus… pe luna vor plati drept impozit șoferii care au mașini cu capacitatea sub 1.400 cmc, iar cei ce au autoturisme cu capacitatea intre 1.400 cmc și 2.000 cmc vor plati 7,5 lei in plus, tot pe luna. Primarul Nicolae Robu a calculat la sange majorarea cu 50% a impozitelor…

- „Leii din Banat” au spart gheata in editia 2018-19 a Ligii Nationale dupa patru runde de seceta. SCM Timisoara a invins-o pe Steaua Bucuresti, scor 78-62, dupa un meci pe care l-a dominat de la un capat la celalalt. Dupa patru esecuri la rand a iesit soarele si pe strada alb-violetilor. Astazi elevii…

- Un barbat din județul Botoșani a dormit, a mancat și s-a schimbat in mașina timp de noua luni doar pentru a fi aproape de fetița lui, bolnava de cancer. Și asta pentru ca spitalele de stat pentru copii nu ofera condiții parinților celor aflați in suferința. Cei mai mulți parinți dorm pe unde apuca,…