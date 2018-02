Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Belgia s-a trezit peste noapte cel mai bogat om din lume dupa ce in contul sau au fost virați nici mai mult, nici mai puțin de 2.000 de miliarde de euro in contul aferent cardului sau Visa

- Barbatul a descoperit la 4 februarie un virament de 2.000 de miliarde de euro in contul aferent cardului sau Visa, informeaza cnewsmatin.fr. "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru…

- Un belgian originar din Dinant s-a trezit, peste noapte, cel mai bogat om din lume, descoperind la 4 februarie un virament de 2.000 de miliarde de euro (!) in contul aferent cardului sau Visa, scrie digi24.ro.

- Un belgian originar din Dinant s-a trezit, peste noapte, cel mai bogat om din lume, descoperind la 4 februarie un virament de 2.000 de miliarde de euro (!) in contul aferent cardului sau Visa, informeaza luni cnewsmatin.fr.

- Un belgian originar din Dinant s-a trezit, peste noapte, cel mai bogat om din lume, descoperind la 4 februarie un virament de 2.000 de miliarde de euro (!) in contul aferent cardului sau Visa, informeaza luni cnewsmatin.fr. "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat…

- Catalina Grama, alias Jojo, acum in varsta de 36 de ani, se bucura din plin de viața in sanul familiei. Vedeta și iubitul ei, Paul Ipate, i-au taiat moțul fetiței lor, Zora, in urma cu doar cateva zile.

- Actorul Jim Carrey a anuntat pe Twitter ca îsi vinde actiunile pe care le are la Facebook si ca îsi sterge contul curent, încurajând publicul si investitorii sa boicoteze reteaua de socializare.

- Un prezentator al postului de televiziune Fox News a realizat un documentar despre cum poate Google sa urmareasca pas cu pas un telefon și pe utilizatorul acestuia chiar daca dispozitivul este in modul de folosire „avion”, respectiv fara a fi conectat la rețeaua de internet. In cadrul reportajului,…

- "Draga Dragos, nu te mai lasa pacalit de mincinosii de la tv/ faptul ca nu au venit la referendum 50% nu este vina noastra a celor care am votat/ faptul ca Dragnea ne-a presat pe toti sa il schimbam pe Daniel Morar ( care ii facuse dosarul cu Referendumul) cu LC Kovesi spunand ce este "prietena lui"…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au participat, ieri, la doua perchezitii domiciliare facute in Suceava, in urma carora un barbat de 35 de ani, banuit de frauda informatica, a fost retinut. Banuitul se folosea de un cont fals pe o retea de socializare, cu…

- Trupul barbatului a fost descoperit de unul dintre vecini, care a vazut ușa deschisa și a intrat sa vada daca barbatul este teafar. Un echipaj SMURD s-a deplasat de urgența la fața locului, insa nu a putut decat sa constate decesul barbatului. Oradeanul avea probleme locomotorii și…

- Vulnerabilitatea a fost descoperita si raportata la Adobe de catre expertii omologi de la CERT Coreea (KR-CERT), potrivit sursei citate. "Concret, exploatarea vulnerabilitatii ar permite unui atacator sa preia controlul asupra sistemelor afectate. Prin urmare, atacatorii ar putea extrage date…

- Transformarile digitale vor avea un impact semnificativ asupra mediilor și proceselor de producție tradiționale, ca urmare a dezvoltarii soluțiilor de tip Internet of Things (IoT), a adoptarii conceptului Industry 4.0 și a valorificarii potențialului datelor. Pentru a raspunde noilor provocari cu care…

- Barbatul din Morteni, cunoscut in mediul online drept „Colonelu Morteni”, reținut de polițiștii din Gaești dupa ce a amenințat cu Post-ul Decizia judecatorilor in cazul barbatului care amenința cu moartea pe internet apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Asociatii societatii Taxi Comedy SRL, Gusatu Marin, Stanciu Corina, Mitu Ionut Mihai, Mitu Gabriela Codruta, au hotarat, in AGA din data de 04.01.2018, urmatoarele: Cooptarea ca asociati in societate a Ancai Daniela Dascalu si a lui Manuel Dascalu. Se majoreaza capitalul social al societatii de la 210…

- Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Cluj, politistii din Floresti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere. “La data de 28 ianuarie, în jurul orei 02:40,…

- Un video in care un șobolan sapunit se spala de zor este pe cale sa devina viral pe internet. DJ Jose Correa care susține ca este autorul acestei filmari spune ca era pe cale sa faca un duș c&ac...

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open 2018, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Partida s-a jucat la peste 30 de grade, iar Simona a cerut intervenția medicului chiar in timpul partidei. Deși a fost acuzata ca doar a simulat acele probleme, pentru a o scoate din ritm pe Caroline Wozniacki,…

- Ryan Balfour este un tanar din Alberta, Canada, care a facut doua cereri in casatorie in aceeași zi. El și-a invitat iubita, pe Darion Getzinger, dar și pe animalul lor de companie, o cațelușa pe nume Maia, la o plimbare prin munți. Fara sa o anunțe, Ryan s-a așezat in genunchi și i-a adresat iubitei…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Ren Blank a împlinit 16 ani și a postat pe rețelele de socializare poze cu darul de neuitat pe care l-a primit de la bunicul ei: toate amintirile adunate alaturi de ea, pe care le-a consemnat timp de trei ani în niște agende, de când fata avea doi ani și pâna când a…

- Dupa „Balena Albastra”, un nou „joc virtual” pune in pericol viețile a mii de adolescenți. Tinerii se provoaca intre ei sa inghita capsule de detergent și apoi posteaza dovezile pe rețelele de socializare. De asemenea, pe Internet circula și fotografii in care capsulele de detergent decoreaza o pizza…

- Salvatorii montani au sistat, luni dupa-amiaza, fara rezultat, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost prins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani au…

- O data la cateva luni ajung pe internet liste cu parole de pe diverse platforme care au cazut prada hackerilor. Securizarea conturilor noastre este obligatorie in secolul in care traim, motiv pentru care este recomandat ca parolele pe care le folosim sa fie schimbate macar o data pe an.

- Precipitatiile din aceste zone pot crea, in combinatie cu rafalele de vant, troiene de zapada. Potrivit MAE, se recomanda sa se urmareasca cu atentie situatia din zonele respective, iar soferii sa conduca preventiv, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara si indicatiile/semnele organelor…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai cunoscute si dorite vedete din showbiz-ul autohton. Recent, pe contul personal de socializare, prezentatoarea TV a explicat ce reprezinta pentru ea seductia, iar mesajul sau a fost apreciat si impartasit imediat de fani. A

- O adolescenta in varsta de 14 ani care fusese data disparuta dupa ce a plecat voluntar de acasa, din judetul Valcea, a fost gasita de politisti, ieri, in locuinta unui barbat din Hoghiz, judetul Brasov, pe care fata il cunoscuse ...

- Ziua de duminica a adus la Lugoj si imprejurimi o temperatura record. Daca in toata zona de vest a tarii au fost inregistrate valori care au depasit 12-13 grade Celsius, la Lugoj de Sfantul Ion a fost o temperatura rara pentru luna ianuarie. Meteorologii sustin ca mercurul din termometre a urcat pana…

- Renii lui Mos Craciun au fost vedetele Sarbatorilor, dar un tap a devenit vedeta inceputului de an pe internet. El ar fi calcat pe orice pentru a culege fructele mult dorite si chiar a facut asta, chit ca a trebuit sa se urce pe plafonul unei masini de lux. Intamplarea a atarnit amuzament si s-a…

- NECAZ… Sicriul cu trupul neinsufletit al barbatului din Vetrisoaia, ucis in Irlanda chiar in pragul sarbatorii de Craciun, a fost adus acasa. Familia inca asteapta ca anchetatorii sa faca lumina in acest caz. Nu se stie deocamdata in ce imprejurari barbatul si-a pierdut viata. Familia sa inca nu stie…

- Meciul Simona Halep - Aryna Sabalenka e programat joi, dupa ora 09:00. Inainte, Irina Begu o va infrunta pe Timea Babos, de la ora 06:00. Dupa ce si-a asigurat prezenta pe locul 1 mondial pana la finalul Australian Open (15-28 ianuarie), urmatorul obiectiv al Simonei Halep (26 de ani) este…

- Guvernul va discuta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018, la 1 iulie 2018.

- Povestea incredibila a doi americani face inconjurul lumii. Alan Robinson și Walter Macfarlane sunt prieteni de 60 de ani, iar anul acesta au sarbatorit ceea ce ei numesc „un miracol de Craciun”. Cei doi au aflat de curand ca sunt frați, relateaza presa din Hawaii.

- O inregistrare video in care se poate vedea cum un german de 60 de ani profereaza insulte antisemite la adresa proprietarului unui restaurant din Berlin a fost distribuita de 330.000 de ori joi pe retelele sociale, in timp ce politia a anuntat ca autorul a fost arestat, informeaza dpa.Prietena…

- Facebook va opri etichetarea continutului din News Feed identificat drept Fake News, garnisind in schimb postarile respective cu articole pe acelasi subiect, provenind din surse verificate. Masura reprezinta cea mai puternica abordare de la inceperea campaniei impotriva stirilor false, in urma cu un…

- Faceți cunoștința cu Ryan, un baiețel de doar 6 ani, care a caștigat in ultimul an peste 11 miliarde de dolari facand recenzii la jucarii pe Internet. Copilul este gazda unui canal popular de review-uri pe Youtube, denumit „Ryan ToysReview”. De aministrarea canalului se ocupa parinții sai și tot ei…

- Facebook testeaza o noua functie care ofera utilizatorilor posibilitatea sa schimbe mai usor intre conturi de utilizator diferite, configurate pe acelasi PC. Noul ecran de intampinare va prezenta cu poza si nume conturile de Facebook memorate, ramanand doar sa alegem contul pe care vrem sa il accesam.…

- In curand, reclamele afisate in timp ce vizionam clipuri video ar putea fi alternate si cu unele care ruleaza in deschiderea acestora, Facebook obtinand astfel profit chiar si de pe urma clipurilor mai putin interesante, pe care utilizatorii renunta sa le mai urmareasca de indata ce sesizeaza aparitia…

- Un barbat, în vârsta de 49 de ani, fara adapost, a fost gasit fara suflare, miercuri dimineata, pe un câmp din spatele uzinei Enel din Chivasso, lânga Torino. Românul a fost gasit cu fata în jos, în zapada, îmbracat cu o bluza de trening si pantaloni,…

- Turdeanul Voicu Panzar, poreclit de presa mondena ”Ricky de Romania”, a ajuns in prim-planul vietii publice mondene dupa ce a ajuns soferul personal al Monicai Gabor, pe vremea cand aceasta era casatorita cu Irinel Columbeanu. Voicu Panzar facea parte si dintre manechinii preferati de celebrul designer…

- Cei care doresc sa ajute gemenele din Petrești au de acum la dispoziție și un cont bancar. Contul RO86CECESM808RON0496635 aafost deschis marți, 12 decembrie, pe numele bunicii celor doua fete, Elisabeta Szekely. „De acum, bunica gemenelor are un cont. Cine dorește sa ii sprijine și sa-i ajute, poate…

- Un copil de doar șase ani a produs 11 milioane de dolari din review-uri la jucarii, pe un canal de youtube, scrie dcnews.ro Ryan este "gazda" de 6 ani a "Ryan ToysReview", un canal popular de review-uri al jucariilor pe YouTube. Un canal YouTube de familie,…

- Dezvoltarea tehnologiei a schimbat felul in care ne desfasuram activitatea bancara si ne achitam bunurile si serviciile. Cei care fac fraude folosesc noile tehnologii in avantajul acestora pentru a inventa noi escrocherii pentru a va fura informatiile despre contul bancar sau banii, informeaza Asociația…

- Un tanar german, Bahtiyar Duysak, s-a prezentat ca fiind angajatul Twitter care a dezactivat contul lui Donald Trump pe 2 noiembrie, timp de 11 minute, in ultima sa zi de munca la reteuaua de socializare, relateaza Reuters, conform news.ro.Site-ul american TechCrunch, specializat in actualitatea…

- Cazul barbatului din raionul Ștefan Voda care a lovit mortal un bebeluș in carucior a fost trimis in judecata. Barbatul, care s-a dovedit ca conducea in stare de ebrietate autovehicolul, risca pana la 8 ani de inchisoare.

- ”Exista o singura fericire in aceasta viața, sa iubești și sa fii iubit”, este mesajul care a insotit o fotografie care ilustreaza un peisaj din natura. Mesajul este insotit si de trei hashtag-uri, printre care ”continua sa lupți”. ”Magnific. Puterea dragostei, Dumnezeu sa va binecuvanteze…

- Aceasta propunere vine dupa ce, in ultimii ani, rezidenții permanenți din Albinen, in special familiile de tineri, au ales sa se mute in stațiunea turistica Leukerbad, aflata la doar șase kilometri. In prezent, in acest sat mai traiesc doar 240 de locuitori, dintre care doar opt sunt copii, iar multe…

- Pentru a fi sigur ca vei putea achizitiona produsele dorite de Black Friday la eMAG trebuie sa urmezi cativa pasi simpli. Pentru a comanda rapid, intra in contul tau si completeaza adresa de livrare. Instaleaza aplicatia si activeaza notificarile pentru a fi anuntat cand se da startul. Salveaza…