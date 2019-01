Poti face nunta la Kensington Palace. Iata ce trebuie sa stii! Se spune mereu ca una dintre cele mai frumoase zile din viata unui cuplu este ziua in care acestia se casatoresc. Cu locatia si decorul perfect, si evenimentul vostru poate fi unul de poveste, asa cum numai in familia regala se mai poate vedea. Imaginati-va cum ar fi sa va faceti nunta la palatul Kensington, actuala resedinta a printului William si a lui Kate Middleton, pentru ca da, acest lucru este posibil. O astfel de ceremonie se poate tine intr-unul dintre apartamentele de stat, a carui capacitate este de 150 de persoane. De asemenea, cei care doresc un eveniment, cu pana la 1000 de invitati,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Meghan Markle și Kate Middleton nu pare sa se imbunatațeasca. Ducesa de Cambridge a organizat o petrecere intima cu ocazia zilei sale de naștere, la care soția Prințului Harry nu a fost invitata. Kate a sarbatorit implinirea varstei de 37 de ani saptamana trecuta, cu un pranz alaturi…

- Meghan Markle si Kate Middleton pareau cele mai bune prietene in timp ce se indreptau spre biserica St. Mary Magdalene din Sandringham, unde familia regala urma sa asiste la slujba de Craciun, in pofida zvonurilor privind o relatie din ce in ce mai tensionata intre cele doua, informeaza publicatia The…

- Kate Middleton și prințul William au facut publica fotografia pentru felicitarea de Craciun. Cei cinci au fost fotografiați de Matt Porteus, la Palatul Kensington, într-un cadru de toamna.

- Eveniment emotionant gazduit de Ducele si Ducesa de Cambridge la Palatul Kensington. In preajma Craciunului, printul William si sotia sa, Kate Middleton au organizat o festivitate pentru familiile personalului Forțelor Aeriene Regale.

- Kate Middleton regreta probabil ca s-a imbatat cu vin alb, dupa prima desparțire de prințul William, care a avut loc in anul 2004. Dar a facut-o, potrivit unor surse din cercul ei, pentru ca se simțea „mizerabil”, noteaza revista Closer. In 2004, la doar cateva luni dupa ce au inceput sa se intalneasca,…

- Prințul Louis este cel mai mic copil al ducilor de Cambridge, printul William si Kate Middleton. Micutul, care este al cincilea in linia de succesiune la tronul britanic, s-a nascut pe 23 aprilie 2018. Ultimele fotografii cu prințul Louis au cucerit Casa Regala a Angliei. Toata lumea a așteptat nerabdatoare…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton (36 de ani), a atras toate privirile la un dineu de stat organizat de Regina Elisabeta a II-a, gratie aparitiei ei extrem de elegante. Sotia printului William i-a adus un tribut regretatei printese Diana.