- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit?Se…

- Postul Paștelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Oamenii mai numesc acest post și Postul Mare. Postul Mare dureaza patruzeci de zile, la care se adauga saptamana Patimilor.

- CAUTARI Zeci depolițiști și jandarmi, impreuna cu alte zeci delocalnici, sunt mobilizate in satele Fulgu și Calimanești, comuna Puiești, pentru a cauta un barbat disparut de vineri, 2 februarie. Acesta a plecat de acasa spre Bisertica din satul Fulgu, unde locuiește, pentru a asista la slujba de sarbatoare…

- Postul Paștelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Oamenii mai numesc acest post și Postul Mare. Postul Mare dureaza patruzeci de zile, la care se adauga saptamana Patimilor. In 2018, Postul Pastelui incepe…

- Din cauza topirii ghetii, este foarte posibil ca mai multi ursi sa moara de foame, conform unui studiu care sustine ca animalele carnivore trebuie sa manance cu 60% mai mult decat se credea anterior. Cercetatorii de la U.S. Geological Survey...

- Preotul din Tecuci cercetat in dosarul privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, in care prejudiciul este de aproximativ 1,4 milioane de lei, nu va mai sluji in biserica, a anuntat, sambata, Arhiepiscopia Dunarii de Jos. Preotul vizat in acest dosar, Vasile Jalba, slujea la parohia „Sfintii…

- De ce este important sa mananci mai multe legume: Legumele sunt sursa importanta de substanțe nutritive, inclusiv vitamine, proteine, fibre și minerale, iar ele trebuie sa faca parte din dieta zilnica. Consumul de legume poate preveni apariția mai multor afecțiuni. In ciuda beneficiilor pe care…

- Interpreta de muzica populara Veta Biris s-a casatorit la 17 ani si, pentru ca a locuit cu viitorul sot inainte sa imbrace rochia alba de mireasa, ea n-a mai fost primita in biserica, la nunta. Cantareata de muzica populara Veta Biris (68 de ani) a implinit 50 de ani de activitate, eveniment marcat…

- In toiul iernii, vietuitoarele din paduri au parte de hrana speciala. In perioada rece a anului, mai cu seama dupa caderea zapezii, animalele isi gasesc mai greu de mancare, iar padurarii au grija sa le umple jgheabul cu fan, porumb sau tescovina de mere.

- Comerciantii si companiile ruse refuza sa accepte noile bancnote de 200 si 2000 de ruble, care au desenate simboluri din peninsula ucraineana Crimeea, scrie presa de la Moscova. Motivul? Banii nu sunt recunoscuti de detectoarele de bancnote si nici de bancomate.

- Postul Paștelui are loc înaintea Învierii Mântuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Oamenii mai numesc acest post și Postul Mare.

- Consiliul Local Cugir a aprobat, recent, acordarea normei de hrana personalului in activitate din cadrul Serviciului Politia Locala a orasului Cugir, incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Potrivit hotararii adoptate, norma de hrana zilnica pentru personalul Politiei Locale Cugir se acorda potrivit O.U.G.…

- Parintele Nicolae Tanase, “tatal” a peste 400 de copii pe care ii ingrijește in Centrul Social de la Valea Plopului din Prahova, sub tutela Asociației PRO-VITA pe care a și inființat-o, a lasat o parte din inima sa tinerilor din Corbeanca aflați in cautare de modele și de un desavarșit indreptar in…

- Postul crestin reprezinta nu numai o renuntare sau abtinere de la consumul anumitor alimente si bauturi, ci incercarea de a schimba ceva din comportamentul moral al persoanei. In acest sens, pe langa o cura alimentara, oamenii bisericii recomanda smerenie, rugaciune si fapte bune.

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- De ce nu taie mama cu cutitul duminica Anul trecut m-a asteptat mama cu nerabdare sa ajung acasa, in Bucovina. Si pentru ca nu ma vazuse demult, dar si pentru ca venise de la biserica si, stiind ca eu trebuie sa sosesc, isi cumparase un pepene si statea cu el in fata, asteptandu-ma... ca sa…

- Pe parcursul unui an bisericesc este rezumata lucrarea de mântuire, de la creație și pâna la sfârșitul lumii. Biserica Ortodoxa marcheaza aceste lucruri prin sarbatorile praznuite în lunile de început și final de an. Anul bisericesc ortodox are în centrul…

- Dupa alegerea celor doisprezece apostoli, Mantuitorul a luat 70 de apostoli, ca sa-i trimita la propovaduire. Toti acesti ucenici au propovaduit cuvantul lui Hristos, indurand chinuri si prigoniri. Printre ei s-a aflat Sfantul Iacob, fratele Domnului, pe care Sfantul Apostol Pavel, in epistola sa catre…

- Noul An a inceput cu o mare sarbatoare creștina, praznicul inchinat Sfantului Vasile cel Mare, „cel intre ierarhi preaales, intre dascali preaințelept și intre toți sfinții, prea placut lui Dumnezeu”, așa cum ni-l prezinta scrierile bisericești. Cu acest prilej, astazi, pe 1 ianuarie, in toate lacașele…

- Fostul ministru al Securitații Naționale a decedat astazi. Familia indoliata anunța ca toti cei care l-au cunoscut si pretuit pot sa-si ia ramas bun de la el la Biserica „Sfanta Teodora de la Sihla" pe data de 1 ianuarie 2018, incepand cu ora 17.00.

- Jandarmeria Romana a precizat ca in mini-vacanta de Revelion peste 2.500 de jandarmi vor asigura ordinea si siguranta publica pentru cele 243 de manifestatii organizate cu acest prilej. „Jandarmeria Romana a dispus intensificarea masurilor de ordine in vederea desfasurarii intr-un climat de…

- Psihologul Libertatea, despre impactul emoțional al sarbatorilor. Craciunul și Revelionul sunt ca o sabie cu doua taișuri – pentru unii oameni reprezinta o sursa de bucurie, momente memorabile, viața traita din plin și iubiri ca in filme, iar pentru alții, o perioada de singuratate și o sursa de depresie.…

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, e anchetat pentru rebeliune de autoritatile spaniole, dupa ce i-a indemnat pe catalani sa iasa la vot pe 1 octombrie, la referendumul pentru independenta. Cotidianul Marca sustine ca fostul tehnician al Barcelonei e anchetat pentru instigare.…

- Mathias Jorgensen (27 de ani) le pregateste un cadou inedit fanilor de la Huddersfield care vor face deplasarea la Southampton, in urmatoarea etapa de Premier League. Fundasul danez vrea sa dea de baut tuturor suporterilor, iar nota de plata va fi in jur de 8.000 de euro, sustine presa britanica.…

- Gicu Grozav (27 de ani) a raspuns ofertei lansate de Gigi Becali. Omul cu banii de la FCSB il vrea pe decarul nationalei la echipa sa, insa acesta i-a transmis un mesaj clar: nu vrea sa revina in tara si sustine ca nu si-a reziliat contractul cu Karabukspor. Gigi Becali a anuntat,…

- Bayern s-a miscat repede si si-a asigurat serviciile unui tanar super-fotbalist pentru inca 5 sezoane. Kingsley Coman (21 de ani) si-a prelungit contractul cu Bayern Munchen si va ramane pe Allianz Arena pana in 2023. Anuntul a fost facut de Bild. "Noul contract va intra in vigoare…

- Fostul selectioner Victor Piturca, fara echipa din vara anului 2016, dupa despartirea de sauditii de la Al-Ittihad Jeddah, a anuntat ca vrea sa isi reia activitatea de antrenor la inceputul anului viitor. "Vreau sa antrenez la inceputul anului viitor, in zona Golfului", a spus Piturca, la…

- Olimpiu Morutan (18 ani) a dat raspunsul final in ceea ce priveste transferul la FCSB. Mijlocasul Botosaniului s-a hotarat sa accepte oferta vicecampioanei si a anuntat ca maine (n.r. - joi) va merge sa semneze contractul propus. Internationalul de tineret va ramane, totusi, pana in vara in Moldova.…

- Victor Piturca, cel care a declarat in urma cu cateva zile ca Dica a fost aproape sa fie demis de la FCSB, a dezvaluit acum si numele omului care urma sa-l inlocuiasca pe banca vicecampioanei. Fostul selectioner spune ca Ilie Dumitrescu urma sa fie noul antrenor al "ros-albastrilor". …

- Nicolae Dica a spus, in sfarsit, ce crede despre declaratiile lui Victor Piturca, care a spus in urma ceva vreme ca tehnicianul de 37 de ani a fost aproape sa fie schimbat. Dica e de parere ca fostul selectioner a vrut sa loveasca "in alte parti". Dica a povestit si ca Piturca l-a sfatuit sa mearga…

- Mama celor doi gemeni de zece ani, a povestit pe Facebook ca baieții ei au fost agresați și umiliți de o invatatoare pensionara care i-a tinut locul titularei. ”Imi lovește copilul bolnav de epilepsie cu o rigla și-l trage bine de urechi. Motivul: nu a terminat 10 exerciții la matematica,…

- Sute de credincioși au participat la hramul Bisericii „Sfantul Nicolae” din Șcheii Brașovului și au primit binecuvantare arhiereasca la Sfanta Liturghie oficiata de Inaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. De ani buni, ierarhul a liturghisit in istorica biserica…

- Nici nu s-a racit bine Regele, ca deja diverse bidiganii au inceput sa se hraneasca, precum capusele, din sangele regal ( a se citi prestigiu, onoare, demnitate, capital de respect). In Parlament, PNL si USR s-au repezit sa ceara scoaterea de pe ordinea de zi a legilor justitiei, motivand ca nu se…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, s-a intalnit duminica cu Kiril, Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, prilej cu care Intaistatatorul BOR a subliniat ca "Biserica lui Hristos nu poate fi distrusa, chiar daca este rastignita, deoarece ea poarta in sine taina sau puterea harica a invierii".

- In ziua de praznuire a Sfantului Cuvios Antonie, pe 23 noiembrie a.c., Manastirea Iezer si-a sarbatorit ocrotitorul. Sfanta Liturghie a fost savarșita de catre Inaltpreasfințitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, impreuna cu Inaltpreasfințitul Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, fiind…

- I.P.J. Arad recomanda conducatorilor auto ca, in conditiile unui carosabil umed, sa ruleze cu viteza redusa, adaptata conditiilor de drum, sa fie mai atenti si calmi la volan, fara sa...

- Postul Craciunului sau Postul Nașterii Domnului, numit și Postul Sfantului Martin ori Postul Ignatului este o perioada precedenta Craciunului | zlatnainfo.ro Conform tradiției stabilite cu timpul in Biserica, Postului Craciunului este de asprime mijlocie, fiind un post al bucuriei. De aceea, pe langa…

- Sfaturile lui Arsenie Boca au devenit extrem de apreciate, dupa dispariția celui supranumit sfântul Ardealului. „Postul este o lupta aspra cu însusi trupul tau. Daca birui, bine îti va fi, iar daca nu, sa stii ca toate relele de la stomac încep, iar relele sunt…

- Un puternic scandal a avut loc duminica dimineata in Biserica "Schimbarea la Fata a Domnului" din localitatea Schit Oraseni din comuna Cristesti-judetul Botosani. Comunicatul Arhiepiscopiei Iasilor: Astazi, 12 noiembrie 2017, o delegatie a Arhiepiscopiei Iasilor s-a deplasat la biserica Parohiei Schit…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MMB) il acuza pe preotul caterisit Ioan Ungureanu de la Biserica "Schimbarea la Fața a Domnului" din localitatea Schit Orașeni din comuna Cristești- județul Botoșani de obstrucționarea unei "acțiuni canonice și legale", dupa ce acesta a refuzat sa paraseasca parohia.Potrivit…

- A fost din nou scandal duminica la Biserica “Schimbarea la Fata a Domnului" din Schit Oraseni, dupa ce o delegatie a Arhiepiscopiei Iasilor a vrut sa il prezinte enoriasilor pe noul preot paroh, delegat in locul fostului paroh, Ioan Ungureanu, care a fost caterisit in vara.

- Potrivit purtatorului de cuvant al MMB, Constantin Sturzu, preotul Ungureanu ar fi amenintat si bruscat, duminica dimineata, o delegatie a Arhiepiscopiei Iasilor care s-a deplasat la biserica Parohiei Schit Oraseni pentru a-l prezenta comunitatii pe preotul delegat de Centrul Eparhial pentru a sluji…

- Arhanghelii este o sarbatoare populara cu data fixa (8 noiembrie), în a carei traditie se sustine ca Arhanghelii - Mihail si Gavriil - preiau sufletele celor morti, le însotesc si le conduc, dupa caz, în Rai sau în Iad, fiind înfatisati cu aripi si cu sabii, informeaza…

- În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, creștinii îi sarbatoresc pe Sfinții Mihail și Gavriil, conducatorii cetelor de îngeri. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruinței sunt, potrivit credinței ortodoxe, calauzele sufletelor în drumul lor spre Rai. În…