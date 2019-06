Portugalia oferă 6.500 de euro cetăţenilor care se întorc din străinătate să muncească acasă Propunerea este cuprinsa in ''Programul Intoarcerea'', aprobat marti de guvern, a carui aplicare va incepe din luna iulie si de care pot beneficia atat portughezii, cat si descendentii lor lusofoni. Acest program ofera o serie de facilitati celor care doresc sa revina sa lucreze in Portugalia, dar plata celor 6.500 de euro este conditionata de prezentarea unui contract de munca ferm in aceasta tara. De asemenea, plata poate fi acordata numai celor care au plecat din tara inaintea datei de 31 decembrie 2015 si au trait in strainatate cel putin 12 luni. ''Aceasta este o politica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

