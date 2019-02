Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea de stanga din Parlamentul portughez a respins miercuri o motiune de cenzura depusa de un partid minoritar de dreapta impotriva guvernului socialist, care pastreaza avantajul in sondaje in vederea alegerilor europene si legislative din acest an, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Liderul "Partidului Nostru", Renato Usatii, confirma, intr-o intervenție live pe Facebook, faptul ca blocul PAS-PPDA se va destrama dupa alegeri in cateva fracțiuni. In opinia sa, acest lucru este logic, deoarece Maia Sadu și Andrei Nastase nu vor putea conviețui impreuna, in viitorul Parlament.

- Partide separatiste catalane s-au raliat cu cele de dreapta și au votat împotriva legii bugetare propuse de guvernul socialist de la Madrid, ceea ce naște spectrul unei noi runde de alegeri parlamentare, a treia în mai puțin de patru ani, scrie The Guardian.Partidul Socialist deține…

- Astazi se contureaza pe scena politica de la noi un PSD in deriva, condus despotic de Liviu Dragnea, lider care reușește sa nemulțumeasca pana și propriii aleși locali prin taierile de bugete, alte doua partide care graviteaza in jurul electoratului PSD și cele din Opoziție. ALDE e tot mai nefericit…

- Liviu Dragnea: „Securiștii și-au facut doua partide: unul pe stanga, unul pe dreapta. Pe stanga este partidul lui Maior și Coldea – Pro Romania și pe dreapta – partidul lui Cioloș. E simplu. Asta arata o foarte mare disperare, faptul ca au inceput sa desfaca conservele arata o mare disperare. Ceea ce…

- "Securistii si-au facut doua partide. Unul pe stanga, unul pe dreapta. Pe stanga e partidul lui Maior si Coldea, Pro Romania, si pe dreapta partidul lui Ciolos. E simplu. Asta arata o foarte mare disperare. Faptul ca au inceput sa desfaca conservele arata o mare disperare, ceea ce e de bine", a declarat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a lansat duminica, intr-un atac dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Despre discursul acestuia la Consiliul National al PSD, liberalul a spus ca a fost „delirul unui dictator nebun” care este capabil sa condamne Romania la „cea mai intunecata perioada a sa”.…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca are ”un optimism moderat fața de moțiunea de cenzura” și a facut apel la parlamentari sa voteze moțiunea de cenzura, in contextul in care exista varianta ca Guvernul sa aprobe o ordonanța de urgența privind amnistia și grațierea.”Am discutat…