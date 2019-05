Procurorii din Stuttgart au spus ca departamentul de dezvoltare al companiei si-a neglijat obligatiile legale, ceea ce a condus, in cele din urma, la vanzarea de automobile diesel in Europa, precum si in alte regiuni, care nu respectau regulile privind nivelurile de poluare admise.

Porsche, filiala a celui mai mare producator auto german, Volkswagen, nu a facut recurs, au adaugat procurorii. Porche a confirmat amenda primita. In 2015, compania a recunoscut ca a manipulat testele anti-poluare pentrz nu mai putin de 11 milioane de vehicule.

Amenzi similare au mai primit Volkswagen,…