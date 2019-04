Presedintele in exercitiu al Ucrainei Petro Porosenko si presedintele ales Vladimir Zelenski au denuntat Rusia ca o forta de ocupatie in estul Ucrainei, dupa ce Moscova a decis sa simplifice procedurile de acordare de pasapoarte rusesti pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, transmite Reuters.



Petro Porosenko a declarat ca actiunea Kremlinului a incalcat dreptul international, in timp ce Vladimir Zelenski a acuzat Rusia ca duce un razboi impotriva Ucrainei.



Locuitorii din regiunile separatiste din estul Ucrainei vor putea primi mai usor cetatenia rusa in virtutea unui…