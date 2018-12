Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat sambata crearea Bisericii ortodoxe ucrainene independente de Patriarhia Moscovei, ca urmare a unei decizii in acest sens a ''Conciliului de Reunificare'', format din fete bisericesti ortodoxe ucrainene, reunit sambata la Kiev, transmit AFP, Reuters…

- Igor Huskov, un oficial de rang inalt din cadrul Serviciului de Securitate din Ucraina (SBU), a declarat ca autoritațile centrale de la Kiev studiaza posibilitatea intreprinderii unor "masuri in oglinda" fața de sechestrarea de catre Rusia a trei nave ucrainene și a echipajelor acestora.

- UEFA a decis sa schimbe locul de desfașurare a meciului Vorskla Poltava – Arsenal Londra, din grupele Europa League, pe fondul tensiunilor politice dintre Rusia și Ucraina. Parlamentul de la Kiev a aprobat, luni, legea martiala pentru 30 de zile.

- Anterior, presedintele Petro Porosenko a semnat decretul privind instaurarea legii martiale. Decretul a fost postat pe site-ul presedintiei ucrainene. Pentru aprobarea decretului era nevoie de votul Parlamentului de la Kiev. Decizia vine la o zi de la capturarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene,…

- Serviciile Secrete ruse (FSB) au confirmat luni dimineața ca navele sale de patrula la frontiera au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, duminica, dupa ce au folosit arme de foc pentru a le opri, a informat agenția RIA, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Reprezentanții FSB au declarat…

- Rusia a institui joi sanctiuni economice, prezentate ca represalii, impotriva a aproape 400 de personalitati si companii ucrainene, intr-un nou episod de tensiuni in crestere intre Kiev si Moscova de cinci ani. Reacția Ucrainei nu a intarziat sa apara și a venit tocmai de la președintele Poroșenko…

- Presa din Rusia acuza Ucraina de prabusirea recenta a rachetei purtatoare Soiuz. Dupa cum se stie deja, pe 11 octombrie, cei doi astronauti care trebuiau sa inlocuiasca echipa actuala de pe Statia Spatiala Internationala, au fost nevoit sa se intoarca de urgența pe Pamant. Inainet de orice concluzii…

- Rusia ”va apara interesele ortodoxe” in cazul unor tulburari religioase in Ucraina, in urma recunoasterii de catre Patriarhia de la Constantinopol a unei biserici ucrainene independente de tutela Moscovei, a avertizat vineri Kremlinul, relateaza AFP.