- Codrin Stefanescu denunta situatia din PSD si secretomania din jurul sondajelor comandate de partid. Fostul secretar general al PSD sugereaza ca o candidatura a Vioricai Dancila la prezidentiale ar genera un cosmar: un tur II intre Iohannis si Barna.Stefanescu a declarat, la Antena 3, ca intalnirea…

- "Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun, nu de cearta pe cine candideaza la Prezidentiale! Oricine este ales Presedinte ( Iohannis, Dancila, Barna, Tariceanu, Firea sau Sorin Cimpeanu) nu poate sa faca nimic pentru viata oamenilor daca nu avem un Guvern mai bun! Romanii (chiar si cei…

- "De fiecare cand sunt intrebat despre PSD le raspund cu fraza faimoasa 'Am venit sa va spun ca pe mine sa nu va bazati'. Nu am plecat din PSD doar din cauza lui Dragnea. Am fost nemultumit ca au guvernat si se guverneaza prost in continuare. Din 2017 s-a guvernat prost. Deci problema PSD e a lor.…

- "Trebuie sa atingem urmatoarele ținte minimale și perfect fezabile: - Turul 2 la prezidențiale intre Iohannis și Barna. Se va intampla, daca majoritatea votanților Alianței vor vota cu propriul candidat in Turul1, și votul penalilor va fi spart intre candidatul oficial al PSD, Pleșoianu, Tariceanu,…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci spune ca PSD nu-și va schimba niciodata naravul, indiferent ce vor spune romanii prin vot, iar așa-numita ”schimbare la fața” pe care au promis-o Dancila, Olguța, Oprișan și alții PSD-iști dupa pierderea alegerilor a fost o alta minciuna care a ieșit la iveala in mai puțin…

- „Aflu ca domnul Ludovic Orban a mers azi (n.r. duminica) la sarbatoarea "Masurișul oilor de la Pria", in Salaj, de unde a dat electoratului cateva mesaje foarte precise și foarte europene: "Daca muncim, manam oile, mulgem laptele, facem branza, facem cas, daca vine cineva si ne fura casul si branza,…

- „In anul 2016, pe 6 iulie, publicam un fragment video și o petiție pentru grațierea unei mame. Cazul a fost preluat imediat de Antena 3, iar o țara intreaga a SIMȚIT și i-a cerut lui Iohannis grațierea”, a scris Liviu Pleșoianu pe contul sau de Facebook, adaugand ca i s-a parut „normal” sa publice…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta , a anunțat, luni, ca va vota moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila, dar ca nu susține un guvern PNL-USR. Ponta a declarat pentru DC News ca va vota tot un guvern PSD , dar fara Liviu Dragnea . ”Noi la Pro Romania avem 22 de deputați și un senator. Vom…