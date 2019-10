Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Stelian Tanase considera ca varianta cea mai probabila de Guvern va fi cea in jurul PNL, cu Ludovic Orban premier. Mai mult, impartirea ministerelor ar trebui sa tina cont de numarul de voturi adus de partide la motiunea de cenzura.

- Ludovic Orban este optimist inaintea votului motiunii de cenzura si din calculele sale motiunea va fi adoptata, avand in vedere ca cel putin 10 parlamentari, in afara celor 237 de semnatari, vor vota."Toate dezinformarile lansate de PSD in media sunt minciuni gogonate. Chiar daca parlamentarii…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, ca la o ora dupa ce va trece motiunea de cenzura in Parlament va propune PSD sa refaca majoritatea de stanga, fara Viorica Dancila, mentionand ca are doua sau trei propuneri de premier care nu au carnet de partid. Ponta a precizat ca, daca se…

- Liberalii au ezitat, marti, dupa sedinta conducerii partidului, sa precizeze ora la care vor depune motiunea de cenzura. Opozitia se asteapta ca PSD sa incerce sa saboteze demersul, prin stabilirea zilei de vot in week-end, in speranta ca alesii nu vor veni la munca. PNL se teme ca, daca depune motiunea…

- Parlamentarii liberali vor sa depuna marti motiunea contra guvernului Viorica Dancila, a declarat Ludovic Orban, liderul PNL spunand ca documentul va fi sustinut de peste 237 de semnaturi. Pentru ca guvernul sa fie dat jos, este nevoie de 233 de...

- Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, luni, in BEX al PNL, ca are promisiunea a 22 de voturi de la ALDE la moțiunea de cenzura, au declarat surse din partid. Liderul PNL le-a mai spus ca moțiunea va fi depusa pe 30 septembrie.Citește și: SURSE Grupul Social Liberal ia viteza in Camera Deputaților…

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…

- PNL a decis sa depuna o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila, a anuntat, luni, liderul partidului, Ludovic Orban. „PNL a luat astazi in dezbatere situatia politica si a luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura, cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea…