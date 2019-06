Victor Ponta reia inițiativa pe care a propus-o, in emisiunea “Dosar de Politician” de pe B1TV, ca stanga sa aiba un candidat comun la prezidențiale. Mai exact Pro Romania, PSD și ALDE. Fostul premier critica insa anunțurile facute de Eugen Teodorovici și Mihai Fifor, care vor sa fie prezidențiabili ai PSD. “Nu sunt deloc impacat cu gandul ca la Alegerile Prezidentiale din toamna lui 2019 batalia electorala sa se dea intre reprezentantul PNL si cel al USR / cred ca o tara normala europeana are dreptul la alegerea rationala intre un candidat de dreapta si unul de stanga / din acest motiv am propus…