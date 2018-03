Stiri pe aceeasi tema

- PSD una spune, alta face! Proiectul deputatului Catalin Radulescu, care elimina președintele țarii din procedura de numire a procurorilor sefi a primit unda verde in prima comisie in care s-a discutat.

- "Ceva s-a intamplat, exista un declic" a fost prima reacție a lui Bogdan Chirieac. Analistul politic a adaugat: "In momentul in care ministrul Justiției a susținut conferința de presa vizand revocarea procurorului-șef DNA, ma așteptam la luari de poziție, la sprijin oficial, iata ca, la mai…

- Avand in vedere cantitatile de zapada inregistrate in Capitala, dar si prognoza meteorologilor care anunta ninsori in continuare, autoritatile s-au mobilizat, in masura posibilitatilor, pentru a tine sub control fenomenul. Potrivit Primariei Capitalei, 350 de utilaje de deszapezire au fost scoase…

- Iohannis, la bilantul DNA: Eficienta DNA este departe de a putea fi contestata Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la prezentarea raportului de activitate al DNA, ca evaluarea facuta de Tudorel Toader activitatii DNA este subiectiva, tententioasa si partizana, mentionand ca eficienta institutiei…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a pus la cale ”sceneta Kovesi” pentru a acoperi dezvaluirile facute de alți oameni despre momentele in care Liviu Dragnea batea palma cu ”sistemul” la vilele conspirative ale...

- Intrebat daca isi asuma decizia luata de ministrul Justitiei, liderul social-democratilor a spus ca nici el, nici partidul nu isi asuma asta, fiind vorba de o procedura definita de lege si pe care trebuie sa o analizeze presedintele Romaniei. „Nu trebuie sa imi asum eu si nici PSD nu trebuie sa isi…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila, intrunit luni in sedinta extraordinara, a decis suspendarea cursurilor in toate scolile din municipiu si judet in zilele de marti si miercuri, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. Citeste…

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se va transa la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa.Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- Dupa 6 ani de tacere, fugit in Israel, cu un mandat internațional de arestare preventiva pe numele sau, Elan Schwartzenberg a decis sa faca dezvaluiri. Desigur, unele dintre ele nu pot fi probate, dar milionarul a ales sa spuna ceștieintr-un interviu acordat Sorinei Matei, de la B1 TV.Elan…

- In asteptarea unei decizii din partea presedintelui, odata ce ministrul Justitiei a propus revocarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, opinia publica afla ca primul om in stat considera ca “nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea”. Totodata, seful statului a transmis…

- Victor Ponta a scris, miercuri, pe Facebook, ca Pro Romania, partidul infiintat de el alaturi de Daniel Constantin, a fost definitiv aprobat de catre Curtea de Ape si va fi inscris in Registrul partidelor politice, iar "Dragnea & co" au acum in fata "o adevarata Opozitie".

- Remus Borza, deputat independent, a declarat in plenul Parlamentului ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este "decenta". El mai spune ca alesii nu pot veni "desculti" la serviciu si ca "un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie".…

- Batalia pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor a inceput deja. Astfel, partidele fac tot felul de analize pentru a gasi candidatul ideal pentru aceasta functie, numai ca pe lista apar si multe surprize. Victor Ponta, omul infrant de Iohannis la alegerile din 2014 este decis sa isi…

- Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader. Reamintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader.”Joi,…

- Dragnea nu a avut prea multe minute dupa ședința CEx - se grabea sa prinda conferința lui Kovesi. Din graba și neatenție, șeful PSD s-a impiedicat și era apoape sa cada peste camerele de filmat. Asta se intampla la plecare din sediul PSD. La sosire, Dragnea a raspuns la intrebari tot…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a dezvaluit cine sunt cei cu care a format Inițiativa Civica Romania 3.0 – Demnitate, Suveranitate, Dreptate. Aceștia susțin ca ”Alaturi de Dumnezeu” iși propun sa elibereze țara și ca ”Impreuna vom distruge statul paralel și nedreptațile din Romania.” Lista a…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine in scandalul de la DNA și atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, ca in Romania au fost și, probabil, inca mai sunt procurori care fabrica probe in dosare penale facute la comanda. Diaconu susține ca țara noastra traverseaza o perioada in care are loc…

- Klaus Iohannis a ținut o conferința de presa care a nascut multe comentarii. O parte dintre ele le-ați putut citi sau auzi și singuri așa ca nu o reiau, nici macar in sinteza, ideile principale. O sa ma ocup insa de mesajul transmis prin aceasta conferința de presa. Pentru ca el merita analizat, la…

- Politicianul Daniel Savu depune plangere impotriva procurorilor DNA Ploiești care, potrivit inregistrarilor facute publice de Vlad Cosma, au vrut sa il paradeasca. Adica sa il puna sub acuzare. Motivul? Savu i-a critcat intr-o emisiune la un post de televiziune. Acum ca inregistrarile au devenit publice…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne spuna…

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza, pe Facebook, lipsa de reacție a liderului PSD cu privire la revocarea șefei DNA. Fostul premier susține ca Liviu Dragnea a „incercat iar o mica negociere cu Kovesi și Iohannis și a luat iar țeapa”.Simona Halep se chinuie: Anunț ingrijorator al romancei,…

- Pe langa faptul ca si-a reiterat sustinerea pentru activitatea Directiei Nationale Anticoruptie, spunand ca “niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea acestei Directii”, cu referire la episoadele recent aparute in spatiul public, presedintele a adus in atentia…

- De ziua amorezilor, Kovesi a binemeritat de la romani bezele, flori, recunostinta. Caci a rezistat admirabil asaltului asupra ei, a DNA, a statului de drept. Dar nu este decat o batalie castigata. Greul abia vine.

- Dancila: Datele privind cresterea economica a Romaniei arata viabilitatea programului de guvernare Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri…

- Fostul premier, Victor Ponta, a pus in perspectiva problema falsificarii probelor la DNA Ploiești, Dupa ce intreg scandalul a ieșit la iveala, fostul lider al Partidului Social Democrat a subliniat faptul ca speranțele sale sunt minime in ceea ce privește o acțiune dreapta care sa fie luata de autoritațile…

- Victor Ponta, declarație șoc pe Facebook: Dragnea ne-a presat sa o numim pe Kovesi la DNA; Dupa Colectiv, s-a ințeles cu Iohannis sa il puna pe Dancu premier, a scris, joi, fostul premier pe Facebook. Intr-un raspuns la un comentariu postat pe pagina sa de Facebook, fostul premier scrie: Dragnea ne-a…

- Insolventele din Romania, de doua ori mai multe fata de media din Europa Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa,…

- Victor Ponta este audiat luni la ICCJ, in dosarul Rovinari-Turceni. Pe holurile instanței supreme, fostul premier a reiterat provocarea la adresa lui Dragnea, lansata inițiat duminica seara. Ponta susține ca nu l-a denunțat pe Dragnea in dosarul Tel Drum, insa liderul PSD a declarat la RTV ca a vazut…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur dupa ce ICCJ a decis sa dea un termen procurorilor DNA sa trimita in judecata dosarul lui Tiberiu Nițu, acuzat ca a beneficiat ilegal de antemergator in trafic.

- Remus Borza crede ca PSD ar putea sa vina la alegerile prezidențiale cu un candidat din afara partidului, Calin Popescu Tariceanu, actual șef al Senatului și fost premier al Romaniei. Borza remarca mai multe atuuri la Tariceanu și crede ca ar putea caștiga in turul al II-lea impotriva lui Iohannis,…

- Traian Basescu nu a avut niciun cuvant de lauda la adresa miniștrilor care formeaza Cabinetul Dancila. Intr-o intervenție pentru B1 TV, liderul PMP a susținut ca acesta este cel mai slab guvern pe care l-a avut vreodata Romania.Basescu s-a referit in mod special la Ana Birchall, noul vicepremier…

- UDMR nu este o anexa a coalitiei PSD-ALDE, spune la RFI liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila. El precizeaza ca formatiunea sa inca nu a decis daca va vota sau nu pentru investirea Guvernului Dancila. Parlamentarul observa ca in programul de guvernare e "o jumatate de propozitie" despre descentralizare.Citeste…

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și s-a adresat Ministerului Sanatații in legatura cu situația cadrelor medicale și a farmaciștilor care au promovat examenul de rezidențiat, dar nu le-a fost confirmat titlul de medic, medic dentist sau farmacist, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a lansat pe pagina sa personala de Facebook scenariul pe care crede ca PSD l-a pus la cale odata cu propunerea Vioricai Dancila. Vilceanu e de parere ca PSD a propus-o pe Dancila, fiind siguri ca Iohannis o va refuza. Acesta ar fi fost un bun prilej pentru suspendarea lui…

- Viorica Dancila este noul premier al Romaniei, numai ca numirea acesteia nu a fost scutia de controverse. Vorbim despre controverse, mai ales pentru ca nici aparitiile sau declaratiile acesteia nu au fost deloc unele care sa evite declansarea acestora. Astfel, in momentul izubcnirii conflictului…

- Autor: Octavian ANDRONIC Se pare ca este inscris in ADN-ul acestui partid sa inceapa anul cu o criza. Anul trecut a fost Ordonanța 13. Anul acesta este o noua criza de guvern. Ce va mai fi in continuare? PSD-ul sufera de o boala congenitala: nu poate sa duca la capat o sarcina politica. La fiecare…

- Fostul lider PSD Victor Ponta vede doua variante in cadrul ședinței CEX care va avea loc in regim de urgența, luni. „Ori pleaca doamna Carmen Dan si, intr-adevar, Dragnea isi pierde cel mai important om, Cartelul de la Teleorman pierde, ori ramane Carmen Dan si atunci Tudose nu mai e premier”, a afirmat…

- Elena Udrea are o noua ieșire exploziva. Ea susține ca jurnaliștii Ioana Ene Dogioiu și Dan Tapalaga ar scrie la ordinul fostul prim-adjunct al SRI, Florin Coldea, iar ultima informație lansata de Coldea in spațiul public este o promisiune ca Elena Udrea va fi condamnata in acest an.Citește…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Presedintele CSM, Mariana Ghena, a precizat vineri ca au fost primite spre avizare, in cursul anului 2017, de la Ministerul Justitiei, 20 de proiecte de acte normative, dintre care 15 au primit aviz favorabil, afirmand totodata ca, fata de 2016, se poate observa o crestere a numarului posturilor…

- Fostul manager al spitalului Malaxa din Capitala, Florin Secureanu, a petrecut Revelionul alaturi de Vrabi, iubita sa, la Palatul Parlamentului.Cei doi, acuzati de DNA ca si-au cumparat haine, bijuterii si vacante din banii spitalului, n-au mai fost de gasit o lunga vreme dupa ce Secureanu a iesit…

- Cazul dublei crime, dublei sinucideri, dublei necunoscute tragice de la Iași, acopera discursurile de Craciun ale președintelui Iohannis, premierului Tudose, și chiar pe cele ale celor mai virili politicieni financiari, Dragnea și Tariceanu. Procuratura și presa, intr-un concubinaj exersat, au scos…

- Tensiunile din trecut dintre Dragnea si Tudose ies din nou la iveala. De data aceasta, oremierul a avut o intalnire secreta cu Iohannis. Foarte multa lume a speculat pe seama acestei intalniri si asta pentru ca in aceasta perioada se vorbeste foarte mult desre schimbarea legilor Justitiei. Cum acest…

- Gigi Becali a tinut sa confirme, inaintea meciului cu Viitorul, ca Nicolae Dica are postul asigurat la FCSB, urmand ca fostul decar sa mai ramana un an pe banca tehnica a vicecampioanei. Daca Victor Piturca a anuntat ca finantatorul FCSB a luat in calcul demiterea lui Nicolae…

- 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Parada, umbre politice vremelnic ca Iohannis, Dragnea, Tariceanu se vad la TV. Plus alte fantose politice. Stegulete, efuziune, Desteapta-te, romane!, Doamne, ocroteste-i pe romani!, popi si fasole cu carnati mai pe sponci. Casa Regala nu-i nicaieri. Nici in carne…