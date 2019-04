Stiri pe aceeasi tema

- Premergator Sarbatorilor Pascale, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al Judetului Constanta au efectuat 63 de activitati de control si indrumare privind prevenirea si stingere a incendiilor in lacasurile de cult si in hypermarketurile de pe raza…

- Scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" au intervenit miercuri, pentru scoaterea din apa a doua cadavre ale unor barbati, din Lacul Tabacarie din municipiul Constanta, respectiv din Canalul Poarta Alba - Midia Navodari, in zona localitatii Ovidiu, potrivit autoritatilor,…

- Zeci de pompieri au intervenit, marti dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o suprafata de circa 30 de hectare cu vegetatie uscata si alte 20 de hectare de liziera, la iesirea din Harsova spre Lacul Hazarlac, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea"…

- 25 de persoane s-au autoevacuat dupa ce un incendiu puternic a cuprins, luni dimineața, un ansamblu de locuințe din localitatea constanțeana Faclia. Nicio persoana nu a fost ranita, dar patru dintre cele șapte locuințe afectate de foc au fost distruse în totalitate. Potrivit reprezentanților…

- O aeronava de scoala si agrement, cu doua persoane la bord, a aterizat fortat joi dupa-amiaza, pe camp, in zona aeroportului Tuzla, din cauze necunoscute, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, Anca Chirita. Aparatul de zbor este unul bimotor de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta seara pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in comuna Fantanele, judetul Prahova.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, arde o suprafata…

- Un motel cu noua camere din localitatea Sibioara, județul Constanța, ce includea si un restaurant, a fost distrus in totalitate in urma unui incendiu izbucnit sambata dimineata, fara a se inregistra victime, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea"."La…

- Un barbat in varsta de 64 de ani a fost gasit carbonizat in urma unui incendiu izbucnit la un imobil din localitatea 2 Mai, in noaptea de joi spre vineri, pompierii intervenind si in prezent pentru inlaturarea tuturor focarelor, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".…