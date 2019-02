Stiri pe aceeasi tema

- Excedentul balantei comerciale a Germaniei pe relatia cu SUA, o sursa frecventa de critici din partea presedintelui american Donald Trump, a scazut anul trecut dar cu toate acestea ramane unul semnificativ, la o valoare de aproximativ 49 miliarde euro, conform datelor consultate luni de Reuters preluata…

- Mike Pompeo, șeful Departamentului de Stat al SUA,incepe un turneu diplomatic in Europa Centrala, care cuprinde Ungaria, Slovacia și Polonia. Luni, la Budapesta, unul din punctele vizate, este retragerea...

- "Ministerul Apararii al Federatiei Ruse propune partii americane ca in perioada dinainte de expirarea Tratatului INF sa ia masurile necesare pentru revenirea la respectarea stricta a Tratatului INF prin distrugerea lansatoarelor universale Mk-41 desfasurate la sol, dezvoltate pentru lansarea rachetelor…

- Avantajat de faptul ca detine mai multe platforme de socializare, gigantul Facebook obisnuieste sa adune datele colectate din mai multe surse pentru a obtine un profil cat mai complet al utilizatorilor sai, gata sa fie folosit in scop publicitar. Problema este ca pe utilizatorii Facebook, Instagram…

- Indivizii au fost arestati, miercuri, in Schleswig-Holstein, din nordul Germaniei. Politia federala a confirmat ca s-au deschis "proceduri de ancheta" in care au fost implicate unitati din mai multe servicii, facandu-se apel inclusiv la fortele speciale. Anchetatorii au descoperit ca cei trei barbați…

- CHIȘINAU, 22 ian – Sputnik. Judecând dupa reacția aliaților SUA din Comisia Europeana la noua schema de aparare de atacurile americane a Nord Stream–2, ultima speranța în blocarea proiectului ruso-francez-german a devenit „diplomația româneasca”, fapt menționat…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat luni ca este in interesul Germaniei sa-si asume o mai mare responsabilitate la nivel global intr-un moment in care multilateralismul este obiectul unor atacuri constante. In alocutiunea sa traditionala de Anul Nou, Merkel a mentionat faptul ca vechile…

- Dezbaterea asupra modului in care ar trebui gestionata problema solicitantilor de azil ii preocupa in continuare pe germani, guvernul landului Saxonia-Anhalt pledand pentru necesitatea de a exercita mai multa presiune asupra tarilor de origine ale migrantilor, informeaza sambata dpa. "In prezent, problema…