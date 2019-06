Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat diverse activitati in unitatile de invatamint din Neamt, ce au avut drept scop informarea copiilor privind potentialele pericole si furnizarea de solutii prin metode educative specifice virstei lor. Pe 3 iunie, oamenii legii din cadrul compartimentului, cu sprijinul celor din cadrul Sectiei de Politie Rurala […] Articolul Politistii fac prevenire in scoli apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .