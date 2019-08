"In cursul lunii iulie 2019, in baza datelor si informatiilor obtinute, Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu cu privire la faptul ca un angajat, respectiv un agent de politie din sistemul de ordine si siguranta publica, ar fi savarsit infractiuni cu privire la viata sexuala. In afara orelor de program, agentul de politie desfasura activitati in calitate de instructor sportiv, iar faptele ar fi vizat (...)