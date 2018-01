Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Motru, Gorj, a fost arestat ieri la domiciliu pentru 30 de zile pentru incalcarea repetata a unui ordin de protecție. Suspectul mai este acuzat de distrugere și violare de domiciliu și se afla sub control judiciar. Intrucat ...

- Consilier județean, camatar in timpul liber! Asta au depistat polițiștii de la Giurgiu, care au obținut arestarea la domiciliu a consilierului PNL, Mihnea Boerescu. Polițiștii giurgiuveni au transmis, in aceasta dimineața, un comunicat de presa prin intermediul caruia anunța ca: efectueaza cercetari,…

- Consilierul judetean liberal Mihnea Boerescu, 45 de ani, este cercetat în arest la domiciliu de politistii din Giurgiu, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lânga Judecatoria Bolintin-Vale, fiind banuit de comiterea infractiunii de camata. "La data de 5 ianuarie 2018,…

- Un consilier judetean din Giurgiu a fost arestat pentru fapte de camatarie, el deposedand mai multe persoane de proprietati si bunuri, dupa ce acestia nu au mai reusit sa returneze imprumutul, transmite Mediafax.

- Oficial, consilier județean, camatar in timpul liber! Asta au depistat polițiștii de la Giurgiu, care au obținut arestarea la domiciliu a consilierului PNL, Mihnea Boerescu. onsilierul județean din partea PNL Mihnea Boerescu a fost arestat vineri, 12 ianuarie, fiind acuzat de camatarie. Dupa ce a fost…

- Constantin Suta, comisar sef in IPJ Giurgiu, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca barbatul de 45 de ani, Mihai Mihnea Boerescu, consilier judetean aflat la al doilea mandat din partea PNL, a fost retinut, vineri, fiind acuzat de comiterea infractiunii de camatarie, iar sambata instanta a decis…

- Un consilier judetean din Giurgiu a fost arestat pentru fapte de camatarie, el deposedand mai multe persoane de proprietati si bunuri, dupa ce acestia nu au mai reusit sa returneze imprumutul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Consilier județean, camatar in timpul liber! Asta au depistat polițiștii de la Giurgiu, care au obținut arestarea la domiciliu a consilierului PNL, Mihnea Boerescu.Polițiștii giurgiuveni au transmis, in aceasta dimineața, un comunicat de presa prin intermediul caruia anunța ca: efectueaza cercetari,…

- Consilierul județean PNL Giurgiu a fost arestat vineri. Mihnea Boerescu este acuzat de camatarie. El a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Apoi, consilierul liberal a fost trimis acasa, in arest la domiciliu, valabil pana-n 11 februarie 2018. Anunț de angajare la negru In 2013,…

- Consilierul județean din partea PNL Mihnea Boerescu a fost arestat vineri, 12 ianuarie, fiind acuzat de camatarie. Dupa 24 de ore se pare ca Mihnea Boerescu ar fi fost trimis acasa, dar menținandu-se in continuare starea de arest insa la domiciliu. Luna ianuarie a acestui an a inceput foarte prost pentru…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, plasarea in arest la domiciliu a medicului Mihai Lucan, acesta fiind acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenta si Transplant Renal. Anterior, acesta fusese cercetat sub control judiciar. A

- Catrinel Sandu si Gabriel Trifu s-au casatorit in 2006, iar in urmatorul an s-au mutat in Florida. Potrivit unor surse, Catrinel a aflat ca sotul ei s-a indragostit de alta femeie, cu care acesta a avut mult timp o relatie, in paralel. Bomba in showbiz! De ce a divortat Catrinel Sandu de Gabi…

- Regizorul iranian Mohammad Rasoulof, premiat anul acesta la Cannes pentru „Lerd”, a fost arestat la domiciliu sub acuzatia de „propaganda impotriva regimului” si „punere in pericol a securitatii nationale”, scrie AFP.Filmul, tradus „A Man of Integrity”, premiat in sectiunea Un Certain Regard…

- Celebrul profesor Mihai Lucan, parintele transplantului de rinichi in Romania, și fiul acestuia, conferențiarul Ciprian Lucan, au fost reținuți de procurorii DIICOT, pentru infracțiuni de delapidare și constituirea unui grup de criminalitate organizata.

- Un tanar, de 20 de ani, din Targu-Carbunesti, Gorj, a fost arestat la domiciliu, sub acuzatiile de violare de domiciliu si tentativa de viol asupra unei femei, de 61 de ani. Suspectul este acuzat ca la sfarsitul saptamanii trecute ar ...

- Magistrații de la Judecatoria Caiova au dispus, sambata seara, arestarea la domiciliu a unui tanar de 23 de ani, din Melinești, acuzat ca a incendiut un BMW parcat pe o strada din municipiul Craiova. Autoturismul BMW, proprietatea unei femei de ...

- Poetul Adrian Paunescu a murit acum sapte ani si a lasat in urma o avere uriasa, cuantificata undeva in jurul valorii de patru milioane de euro. Imparteala dintre mostenitori este facuta, iar cea considerata pe vremuri fiica nelegitima a poetului, acum repusa in drepturi pe cale judecatoreasca, si vorbim…

- Dincolo de partea morala și spirituala, exista și o moștenire materiala pe care o lasa in urma fostul suveran al Romaniei. Oficial, nu exista o evaluare a averii Casei Regale, iar aceasta este extrem de subiectiva și greu de facut.

- Un tânar gelos a incendiat un club de striptease fiindca nu suporta sa știe ca iubita lui lucra acolo. Creio Bishop, în vârsta de 21 de ani, a fost arestat dupa incidentul pe care l-a provocat la un club din West Virginia. Câteva ore mai târziu,…

- Noi detalii ies la iveala in cazului barbatului de 30 de ani, din Tismana, care a disparut pe 7 decembrie. In aceeași zi, procurorii l-au trimis in judecata pentru furt calificat, dosarul fiind repartizat Judecatoriei Targu-Jiu, instanța care, luni, a decis sa inlocuiasca, in lipsa inculpatului,…

- Elevul in varsta de 17 ani de la Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" din Constanta este cercetat pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, santaj si amenintare. Anchetatorii au stabilit ca in zilele de 22 noiembrie, 29 noiembrie si 5 decembrie, elevul a comis faptele asupra a…

- Un barbat din judetul Giurgiu condamnat pentru vatamare corporala grava viol si eliberat in baza legii recursului compensatoriu a fost arestat preventiv, el fiind urmarit penal pentru omor, fapta producandu-se la o luna de la punerea in libertate a acestuia, relateaza digi24.

- Un barbat din judetul Giurgiu condamnat pentru vatamare corporala grava viol si eliberat in baza legii recursului compensatoriu a fost arestat preventiv, el fiind urmarit penal pentru omor, fapta producandu-se la o luna de la punerea in libertate a acestuia.

- Un deținut eliberat din penitenciar in octombrie in baza legii recursului compensatoriu a fost arestat preventiv pentru omor, fiind principalul suspect in cazul unei crime comise in localitatea Cetatea, din județul Giurgiu. Barbatul, care fusese condamnat pentru vatamare corporala grava și viol, a fost…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica. Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat până la începutul anului 2019, potrivit…

- In urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Turda, Biroul de Investigații Criminale, au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale, fața de un barbat de 33 de ani, din comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj, pentru savarșirea…

- La data de 27.11.2017, în urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Turda, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus efectuarea în continuare a urmaririi penale, fața de un barbat de 33 de ani, din comuna Mihai…

- Dan Petrescu e pe locul 41 in lume, intr-o ierarhie a antrenorilor care au cheltuit cel mai mult cu achizițiile de jucatori in ultimul deceniu. Se afla la 24 de milioane distanța de Mircea Lucescu (36), care a caștigat insa 17 trofee. Trei romani, Mircea Lucescu, Dan Petrescu și Cosmin Olaroiu, se regasesc…

- Stela Popescu a adunat o avere considerabila de-a lungul bogatei sale cariere. Considerata una dintre cele mai mari actrițe de la noi, marea doamna a scenei romanești, Stela Popescu a adunat, de-a lungul indelungatei sale cariere, o avere uriașa.

- Un politician din partidul aflat la guvernare în India a oferit o recompensa de 1,5 milioane de dolari pentru decapitarea unei actrite cunoscute de la Bollywood, Deepika Padukone si pentru cea a regizorului unui film controversat.

- SUA au lansat miercuri un apel "la retinere" catre liderii din Zimbabwe pentru a "permite revenirea rapida la normalitate", in timp ce armata locala l-a plasat pe presedintele Robert Mugabe in arest la domiciliu si a preluat controlul asupra Harare, capitala Zimbabwe, relateaza France Presse, conform…

- Politia australiana a arestat trei barbati implicati in trafic de droguri dupa ce a interceptat un iaht pe care erau ascunse 700 de kilograme de cocaina, pe coasta estica a Australiei, relateaza joi dpa, potrivit agerpres.ro. Iahtul Catana 42 naviga miercuri dinspre Tahiti cand a fost interceptat…

- O tânara a avut parte de o surpriza colosala, când a descoperit ca datoria pe care o avea la banca a disparut din senin, si mai avea în cont și 18 milioane de dolari. Clare Wainwright, o avocata de 26 de ani, a facut un credit la banca, dar când a primit extrasul…

- Zvonurile care au circulat in ultimele zile sunt adevarate: Studiourile Amazon au anunțat oficial ca vor produce adaptarea romanelor lui J. R. R. Tolkien “The Lord of The Rings” intr-un serial TV mult-așteptat, pe a carui producție va cheltui peste 250 de milioane de dolari. Americanii de la Amazon…

- • un nemtean din Roznov a fost arestat preventiv pentru trei infractiuni de viol • faptele au avut loc pe parcursul anului trecut si in aceasta vara • victimele aveau 12, respectiv 14 ani • acuzatului i se mai spune si „Parintele“ deoarece mai presta ca si cintaret bisericesc • „Parintele“ din Roznov…

- Arestarea printului Alwaleed bin Talal, odata cu valul de printi si ministri si fosti ministri in Arabia Saudita, risca sa aiba repercusiuni financiare considerabile din cauza numeroasele investitii pe care le are miliardarul saudit in intreaga lume.

- Arestarea printului Alwalid ben Talal, odata cu valul de printi si ministri si fosti ministri in Arabia Saudita, risca sa aiba repercusiuni financiare considerabile din cauza numeroasele investitii pe care le are miliardarul saudit in intreaga lume.

- Consilierul local PSRO Beliș, Razvan Popșea, a fost arestat de catre polițiștii din comuna, miercuri seara. Razvan Popșea nu a respectat masura arestului la domiciliu, a ieșit pe strada și a amenințat martorii din dosarele in care el este cercetat penal. Popșea era in arest la domiciliu de 4 luni, dupa…

- O judecatoare din Statele Unite a dispus luni plasarea in arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fostul director de campanie al actualului presedinte, Donald Trump, si a fixat o cautiune de 10 milioane de dolari, care va trebui platita de acesta in cazul in care nu respecta conditiile de retinere,…

- Cei doi barbati au fost gasiti fara suflare la o distanta de 100 de metri unul de celalalt si la aproximativ 500 de metri de locul in care culegeau varza. Surse din randul anchetatorilor spun ca cei doi i-au alergat pe braconierii cu care s-au luat la cearta, iar ulterior au fost impuscati.

- Cei doi barbati au fost gasiti fara suflare la o distanta de 100 de metri unul de celalalt si la aproximativ 500 de metri de locul in care culegeau varza. Surse din randul acnehatorilor spun ca cei doi i-au alergat pe braconierii cu care s-au luat la cearta, iar ulterior au fost impuscati.

- Madalin Voicu s-a separat de pictorița Carmen olteanu. Aceasta sta foarte bine din punct de vedere financiar. Politician, violinist si dirijor, nonconformistul Madalin Voicu, care a marturisit ca la un moment dat a vandut hainele parinților sai pentru a face rost de bani, iși reface viața. S-a desparțit…

- Trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta pentru ca ar fi lipsit de libertate mai multi ciobani si ca i ar fi obligat sa nu iasa din ferma si sa nu stea de vorba cu alte persoane, Mihai Misilaricu a fost achitat definitiv. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii…

- Tanarul din Mangalia care ar fi savarsit infractiunea de viol asupra unei femei, pe raza statiunii Saturn, a fost prezentat in aceasta seara la Judecatoria Mangalia, care a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Tanarul va fi escortat si introdus in arestul IPJ Constanta.Potrivit informatiilor,…

- Un tanar din Iasi este arestat la domiciliu insa are voie, in functie de un program stabilit de judecatori, sa mearga la facultatea unde este student. El trebuie sa fie atent cand pleaca la scoala si cand ajunge acasa, nerespectarea programului putand duce la inlocuirea arestului la domiciliu cu arestul…

- In campania electorala pentru Primaria Piatra Neamț candidatul de atunci al PSD a venit cu o echipa de tineri care pareau promițatori sau, cel puțin așa erau prezentați. Printre ei, foarte vocal, Radu Secuiu, care s-a facut remarcat prin felul aproape infantil de a face campanie printre cetațenii orașului,…

- Anul trecut, Sorina Docuz primea un "cadou" neasteptat din partea sotului ei, Robert Negoita, chiar inainte de Sfantul Valentin: divortul! ( TOATE DETALIILE AICI ) Cei doi aveau impreuna un fiu, iar povestea lor de dragoste incepuse chiar inainte ca Sorina sa-si aniverseze majoratul. Fosta Miss nu a…

- La data de 22 octombrie 2017 procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus retinerea pe timp de cate 24 de ore a inculpatului Bantas Panainte, de 58 de ani, din Constanta, cercetat pentru savarsirea infractiunii de omor.Probatoriul administrat in cauza pana in prezent a relevat,…

- FCSB a ajuns la trei victorii consecutive in grupele Europa League dupa ce s-a impus in Israel, scor 2-1 cu Hapoel Beer Sheva. Victoria de aseara le-a bagat steliștilor 360.000 de euro, iar dupa primele trei meciuri și-au asigurat aproape un milion de euro. Daca FCSB va caștiga grupa va mai lua 600.000…