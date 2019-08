Politia rutiera Constanta a intocmit dosare penale pentru neregulile din trafic

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 august a.c., in jurul orei 02.00, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu, impreuna cu lucratori ai Politiei Locale, au depistat un barbat, de 45 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orasului Ovidiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.…

- La data de 5 august a.c., in jurul orei 16.30, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au depistat un barbat, de 31 de ani, din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Cernavoda, avand suspendat dreptul de a conduce autovehicule. La…

- Politistii rutieri au intocmit mai multe dosare penale unor soferi prinsi bauti sau fara permis. La data de 29 iulie a.c., in jurul orei 12.45, politisti din cadrul Postului de Politie Cobadin au depistat un barbat, de 36 de ani, din localitatea Cobadin, judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism,…

- La data de 22 iulie a.c., in jurul orei 16.30, politisti din cadrul Sectiei 4 au depistat un barbat, de 42 de ani, din municipiul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Vulturului din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat…

- Doi tineri au fost prinsi in flagrant de politistii din Ostrov dupa ce au sustras caise dintr o livada. Astfel, la data de 14 iulie a.c., in jurul orei 23.25, politisti din cadrul Postului de Politie Ostrov au prins in flagrant doi barbati, in varsta de 25, respectiv 32 de ani, din localitatea Ostrov,…

- La data de 13 iulie a.c., polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu au depistat in trafic, un barbat, de 76 de ani, din municipiul Targu Jiu, Gorj, in timp ce conducea un moped neinmatriculat, pe DJ 672 Ciuperceni, din direcția Targu Jiu spre Godinești. La data de 12 iulie a.c.,…

- La data de 28 iunie a.c., in jurul orei 14.30, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au depistat un barbat, in varsta de 35 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Ciobanu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 29 iunie a.c.,…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale.La data de 5 iunie a.c., in jurul orei 19.15, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, din localitatea Adamclisi, judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 3, fara a poseda permis de…